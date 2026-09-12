Bintang Paris Saint-Germain asal Prancis, Ousmane Dembele, menanggapi kritik yang menerpanya sejak meraih penghargaan Ballon d'Or 2025, dengan menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terganggu oleh meningkatnya tekanan terhadapnya setelah memperoleh penghargaan individu tertinggi dalam sepak bola.

Dalam wawancara dengan majalah "France Football", Dembele berbicara tentang kehidupannya setelah menjuarai Ballon d'Or, seraya menyebutkan bahwa perubahan terbesar yang ia rasakan adalah meningkatnya kritik yang ditujukan kepadanya.

Bintang Paris Saint-Germain itu mengatakan sebagaimana dikutip jaringan RMC: "Saya tidak peduli dikritik, itu bagian dari permainan. Anda akan selalu menghadapi kritik dalam sepak bola, dan hal itu semakin bertambah ketika Anda menyandang gelar Ballon d'Or."

Ia menambahkan: "Saya telah memenangi penghargaan individu terbesar, sehingga saya kini lebih berada di bawah sorotan. Hal ini membuat saya tertawa, karena Anda terus-menerus diawasi, tetapi itu tidak mengganggu saya."

Ballon d'Or menghadirkan tantangan baru

Sepanjang musim 2025-2026, Dembele tampil dalam 40 pertandingan bersama Paris Saint-Germain di berbagai kompetisi, mencetak 20 gol dan menyumbangkan 11 assist, seraya menegaskan bahwa gelar Ballon d'Or menuntutnya untuk mempertahankan levelnya di setiap pertandingan.

Ia menjelaskan: "Anda harus kuat sepanjang waktu. Anda harus tampil bagus di setiap pertandingan, jika tidak, semua orang akan mulai membicarakan dan mengkritik Anda. Ini hal yang lucu, tetapi tidak mengubah apa pun, karena kritik akan selalu ada."

Dembele menilai dirinya menjadi lebih berpengaruh dalam pertandingan-pertandingan penentu dibandingkan musim sebelumnya, terutama di Liga Champions Eropa, di mana ia mencetak gol di setiap pertandingan yang ia jalani mulai dari leg kedua babak perempat final.

Ia mengatakan: "Saya jelas lebih baik di momen-momen krusial, dan itu hal yang penting. Bukankah itu tolok ukur utamanya?"

Ia menunjukkan bahwa cedera-cedera yang ia alami di awal musim mendorong tim pelatih untuk menanganinya dengan hati-hati, demi memastikan kesiapannya menghadapi laga-laga besar.

Dembele tidak terobsesi mempertahankan penghargaan

Meski tidak berada di antara kandidat utama untuk kembali memenangi Ballon d'Or, Dembele tampaknya tidak merasa khawatir soal kehilangan penghargaan tersebut.

Ia mengatakan: "Inilah sepak bola. Ballon d'Or tidak pernah menjadi obsesi bagi saya. Ia adalah tujuan atau mimpi, ya, tetapi bukan obsesi."

Ia menambahkan: "Saya berharap yang terbaik yang menang."

Kejutan dari Dembele: Kvaratskhelia pilihan pertamanya

Ketika ditanya tentang pemain yang akan ia pilih untuk memenangi Ballon d'Or seandainya keputusan berada di tangannya, Dembele tidak ragu memberikan suaranya kepada rekannya di Paris Saint-Germain, pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia.

Dembele menempatkan Kvaratskhelia bersama pemain Inggris Harry Kane dan mantan rekannya di Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dalam tiga posisi teratas.

Ketika ditanya apakah ia akan memilih dirinya sendiri, ia menjawab tegas: "Tidak, jika saya yang memilih, saya tidak akan menempatkan diri saya dalam daftar dan tidak akan memilih diri saya sendiri."

Hal ini berbeda dengan Mbappe, yang mengatakan bahwa "seandainya keputusan ada di tangannya, ia akan memilih dirinya sendiri dalam perebutan Ballon d'Or."

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