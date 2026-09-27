Setelah kekalahan Inggris dari Spanyol dengan skor 2-3 di Stadion Wembley dalam UEFA Nations League kemarin Sabtu, Harry Kane kapten Three Lions mengenang salah satu momen krusial dalam pertandingan: penalti yang ia gagalkan di babak kedua.

Ketika timnas Inggris unggul dengan skor 2-1, penyerang Bayern Munich itu terpeleset saat mengeksekusi penalti, sehingga bola membentur mistar setelah ia menyentuhnya dengan kedua kakinya tanpa sengaja.

Kane menjelaskan usai pertandingan bahwa kaki kirinya mengkhianatinya saat menendang bola dan berkata: "Sangat disayangkan aku terpeleset di momen itu, hal seperti ini kadang terjadi. Aku mencoba menendang dengan keras, tetapi kaki kiriku mengkhianatiku, dan tentu saja aku akhirnya menyentuh bola dua kali."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Inilah kehidupan seorang pesepak bola, kehidupan seorang penyerang. Keberuntungan tidak berpihak kepadaku di babak kedua."

Ini merupakan peluang terbuang yang sangat mengecewakan bagi kapten timnas Inggris tersebut, karena seharusnya bisa memberikan keunggulan dua gol bagi timnya, mengingat mantan penyerang Tottenham itu telah mencetak gol kedua Three Lions dalam pertandingan tersebut.







