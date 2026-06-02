Inilah dia: Ajax mencapai kesepakatan dengan pelatih kepala baru

Míchel adalah pelatih baru Ajax, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Selasa pagi. Jurnalis transfer asal Italia itu mengucapkan kalimat ikoniknya, “here we go”.

Menurut Romano, detail terakhir dari kesepakatan tersebut kini telah diselesaikan. Pengamat Ajax, Mike Verweij, menulis pada Selasa pagi bahwa pelatih asal Spanyol itu akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028.

Míchel adalah pengganti rekan senegaranya Óscar García, yang bersama Ajax memenangkan babak play-off untuk kompetisi Eropa dan dengan demikian memberikan tiket ke Conference League bagi tim asal Amsterdam tersebut. Musim lalu, John Heitinga dan Fred Grim juga pernah memimpin tim ini.

Pelatih baru Ajax ini sudah cukup lama masuk dalam daftar incaran direktur teknis Jordi Cruijff. Dua tahun lalu, ia membawa Girona ke Liga Champions dan bahkan sempat dikaitkan dengan Manchester City. Dua tahun kemudian, petualangan barunya di Ajax pun menanti, di mana Míchel didatangkan tanpa biaya transfer.

Míchel disukai Cruijff karena ia menganut gaya sepak bola menyerang dan rapi, dengan pembangunan serangan yang sabar dari belakang. Ia baru-baru ini juga masuk radar Bayer Leverkusen. Namun, media Jerman segera melaporkan bahwa klub Jerman tersebut tidak ingin melanjutkan negosiasi karena ada keraguan mengenai penguasaan bahasa Inggris sang pelatih.

Pelatih baru Ajax ini sebelumnya bekerja di Rayo Vallecano, finalis Conference League, dan SD Huesca. Míchel telah bergabung dengan Girona sejak 2021, yang akan bermain di divisi kedua Spanyol musim depan.