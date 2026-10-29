Bayern Munich menerima lima juta euro untuk tampil melawan Ajax dalam laga pembuka Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City di Nairobi. TZ München mengutip Absolut Bayern yang melaporkan bahwa Der Rekordmeister menyetujui tawaran tersebut karena nilai finansialnya yang menggiurkan. Media Kenya menulis bahwa Ajax bersedia menerima (sekitar) separuh dari jumlah itu.

Ajax dan Bayern akan bertemu pada 5 Januari 2027, saat jeda musim dingin, di ibu kota Kenya. Stadion berkapasitas 60.000 penonton itu merupakan salah satu lokasi yang ditunjuk untuk menggelar pertandingan Piala Afrika 2027.

TZ melaporkan bahwa Bayern memiliki jadwal padat tak lama setelah pergantian tahun. Tiga hari setelah menghadapi Ajax, Bayern melanjutkan kiprahnya di Bundesliga dengan melawan Borussia Mönchengladbach. "Skuad Bayern kemungkinan sudah berangkat ke Afrika pada 4 Januari, mengingat penerbangan langsung ke Kenya memakan waktu delapan hingga sembilan jam. Mereka akan kembali segera setelah laga persahabatan melawan Ajax."

Meski demikian, perjalanan itu sepadan dengan upayanya, tulis TZ. "Direktur pemasaran dan penjualan Rouven Kasper kembali mendatangkan pemasukan bagi klub asal Munich, dan karena itulah pelatih Vincent Kompany menyetujui perjalanan ini. Pandangan umum di Säbener Straße (lokasi kompleks latihan Bayern, red.): Dengan bayaran sebesar itu, perjalanan ini memang harus dilakukan!"

Media Kenya, Pulse, menulis bahwa Ajax akan menerima bayaran sekitar separuh dari yang diperoleh Bayern, yakni sekitar 2,5 juta euro. Selain itu, Kenya menanggung biaya perjalanan, akomodasi, dan keamanan. Lembaga pengawas politik di negara tersebut menulis bahwa Ajax menerima "minimal dua juta euro" untuk partisipasinya.

"Undangan kepada Ajax dan Bayern Munich untuk laga pembuka disertai kata-kata pujian dari penyelenggara bagi kedua klub," tulis Ajax pada Rabu. "Pertandingan antara Bayern Munich dan Ajax, yang masing-masing enam dan empat kali menjuarai Liga Champions UEFA, dipandang penyelenggara sebagai ajang sepakbola penting di Afrika Timur."

"Ini adalah pembukaan stadion baru yang istimewa bagi penonton Afrika dalam jumlah besar, pertemuan dua nama besar di sepakbola internasional, sekaligus momen penting bagi Kenya dalam persiapannya menuju Piala Afrika. Ajax merasa terhormat diundang ke acara ini." Ajax kembali berlaga di Eredivisie empat hari setelah menghadapi Bayern. Saat itu, Willem II menjadi lawannya di Tilburg.