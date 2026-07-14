Inilah alasan tepat mengapa Ter Stegen masih belum menandatangani kontrak dengan Ajax

Transfer Marc-André ter Stegen ke Ajax tidak terancam, demikian dilaporkan oleh MARCA yang biasanya dapat dipercaya. Menurut surat kabar Spanyol tersebut, Ter Stegen dan FC Barcelona harus menyelesaikan sejumlah masalah perpajakan.

Transfer pinjaman Ter Stegen ke Ajax sudah menggantung selama beberapa minggu. Menurut berbagai media Belanda dan Spanyol, semua pihak telah mencapai kesepakatan.

Namun, pemain asal Jerman itu masih belum tiba di Belanda. Bahkan, pada Senin dan Selasa lalu, ia ‘seperti biasa’ ikut berlatih bersama tim utama FC Barcelona.

Namun, para penggemar Ajax tidak perlu khawatir. Menurut MARCA, transfer tersebut tidak terancam. Masih ada ‘beberapa masalah perpajakan’ yang harus diselesaikan antara Barcelona dan Ter Stegen.

Menurut surat kabar Spanyol tersebut, Ajax hanya membayar sepuluh persen dari gajinya sebesar dua puluh juta euro. Jumlah tersebut dapat bertambah jika bonus prestasi tercapai.

Saat ini, Ajax menunggu dengan sabar hingga Ter Stegen mendapat lampu hijau dari Barça. Setelah itu, ia akan segera bertolak ke Amsterdam untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Míchel.



