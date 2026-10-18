Inilah alasan semua orang membencimu: kritik kembali mengepung Vinicius meski sedang menjalani sanksi

Juan Iglesias, pemain Sevilla, tidak akan kembali berhadapan dengan bintang Real Madrid Vinicius Junior pada hari Minggu ini di Stadion Santiago Bernabeu, karena pemain Brasil itu dikenai sanksi larangan bermain empat pertandingan dari La Liga.

La Liga mengumumkan sanksi larangan bermain empat pertandingan untuk Vinicius Junior pada hari Rabu lalu, menyusul insiden menjambak rambut pemain Villarreal, Nathan Salibah, pada laga La Liga sebelumnya, yang berbuntut kartu merah bagi sang pemain.

Namun surat kabar "AS" mengingatkan kembali pada sebuah konfrontasi panas yang viral setahun lalu, tepatnya pada 19 Oktober 2025, ketika pemain Sevilla tersebut masih bermain untuk Getafe.

Peristiwa itu terjadi di Stadion Coliseum, dalam laga yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 1-0 lewat gol Kylian Mbappe. Setelah beberapa adu mulut keras antara para pemain, kamera "Movistar+" menangkap Iglesias yang berkata kepada pemain Brasil itu: "Itulah sebabnya semua orang membencimu. Belajarlah dari rekan-rekan setimmu."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Surat kabar asal Madrid itu juga mengutip pernyataan pemain Getafe saat itu di mixed zone: "Dalam sepak bola, banyak insiden dan bentrokan terjadi. Itu bagian dari permainan, bagian dari sepak bola, bagian dari para pemain, dan semuanya selalu berakhir di atas lapangan."

Ia menambahkan: "Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibiarkan. Saya meminta rekan-rekan setimnya untuk mengajarinya rasa hormat. Lawan harus dihormati, orang lain harus dihormati. Dan ketika mereka tidak dihormati, masalah-masalah seperti ini pun meletus, dan tidak ada yang menyukainya."







