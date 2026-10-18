Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Inilah alasan semua orang membencimu: kritik kembali mengepung Vinicius meski sedang menjalani sanksi

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Vinicius Junior
J. Iglesias
Getafe
Spanyol
Brasil

Setahun penuh setelah insiden itu, apa yang terjadi dengan bintang Brasil tersebut?

Juan Iglesias, pemain Sevilla, tidak akan kembali berhadapan dengan bintang Real Madrid Vinicius Junior pada hari Minggu ini di Stadion Santiago Bernabeu, karena pemain Brasil itu dikenai sanksi larangan bermain empat pertandingan dari La Liga.

La Liga mengumumkan sanksi larangan bermain empat pertandingan untuk Vinicius Junior pada hari Rabu lalu, menyusul insiden menjambak rambut pemain Villarreal, Nathan Salibah, pada laga La Liga sebelumnya, yang berbuntut kartu merah bagi sang pemain.

Namun surat kabar "AS" mengingatkan kembali pada sebuah konfrontasi panas yang viral setahun lalu, tepatnya pada 19 Oktober 2025, ketika pemain Sevilla tersebut masih bermain untuk Getafe.

Peristiwa itu terjadi di Stadion Coliseum, dalam laga yang dimenangkan Real Madrid dengan skor 1-0 lewat gol Kylian Mbappe. Setelah beberapa adu mulut keras antara para pemain, kamera "Movistar+" menangkap Iglesias yang berkata kepada pemain Brasil itu: "Itulah sebabnya semua orang membencimu. Belajarlah dari rekan-rekan setimmu."

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

18 Okt 2026

SEV

SEV

Surat kabar asal Madrid itu juga mengutip pernyataan pemain Getafe saat itu di mixed zone: "Dalam sepak bola, banyak insiden dan bentrokan terjadi. Itu bagian dari permainan, bagian dari sepak bola, bagian dari para pemain, dan semuanya selalu berakhir di atas lapangan."

Ia menambahkan: "Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dibiarkan. Saya meminta rekan-rekan setimnya untuk mengajarinya rasa hormat. Lawan harus dihormati, orang lain harus dihormati. Dan ketika mereka tidak dihormati, masalah-masalah seperti ini pun meletus, dan tidak ada yang menyukainya."



SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google