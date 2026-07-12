Inilah alasan mengapa VAR benar-benar tepat mengambil tindakan terkait kartu kuning kedua yang diterima Breel Embolo dalam pertandingan Argentina melawan Swiss

Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, Argentina memenangkan pertandingan perempat final Piala Dunia di Swiss dengan skor 3-1 setelah perpanjangan waktu. Namun, setelah pertandingan usai, pembicaraan justru lebih banyak berfokus pada kartu merah yang diterima Breel Embolo.

Di pertengahan babak kedua, awalnya Leandro Paredes mendapat kartu kuning, setelah diduga melakukan pelanggaran terhadap Embolo. Namun, wasit kemudian dipanggil ke layar oleh VAR.

Hal itu terjadi karena ternyata sama sekali tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Argentina tersebut. Embolo justru terjatuh sendiri ke tanah, tanpa adanya kontak fisik.

Setelah meninjau tayangan ulang, wasit memutuskan untuk mencabut kartu kuning yang diberikan kepada Paredes dan justru memberikan kartu kuning kepada Embolo karena melakukan diving. Ini menjadi kartu kuning kedua bagi pemain asal Swiss tersebut, sehingga ia harus keluar lapangan.

Namun, keputusan wasit tersebut memicu banyak perdebatan. Murat Yakin, pelatih timnas Swiss, menyebut keputusan tersebut ‘tidak dapat diterima’. “Aturan ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola

. Sangat menyakitkan bahwa mereka campur tangan tanpa alasan,” kata Yakin.

Namun, penjelasan dari FIFA adalah bahwa terjadi kesalahan identifikasi pemain. Sejak Piala Dunia ini, VAR diperbolehkan untuk campur tangan jika wasit memberikan kartu kepada pemain yang salah setelah terjadi pelanggaran.

Itulah yang terjadi di sini. Wasit memberikan kartu kuning kepada Paredes, tetapi pelanggaran yang sebenarnya—sebuah diving—ternyata dilakukan oleh orang lain: Embolo. Wasit pun menyimpulkan hal yang sama setelah melihat tayangan ulang, lalu ia memberikan kartu kuning kedua kepada pemain Swiss tersebut.

Akibatnya, Swiss harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, dan akhirnya kalah 3-1 setelah perpanjangan waktu. Argentina akan menghadapi Inggris di semifinal, Rabu malam mendatang pukul 21.00.