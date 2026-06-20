Inilah alasan mengapa Summerville duduk di bangku cadangan saat melawan Swedia

Crysencio Summerville secara mengejutkan akan memulai pertandingan dari bangku cadangan bersama tim nasional Belanda pada Sabtu malam dalam laga penyisihan grup Piala Dunia melawan Swedia. Pelatih kepala Ronald Koeman menjelaskan setelah mengumumkan susunan pemain bahwa penyerang tersebut mengalami masalah fisik dalam beberapa hari terakhir. Karena alasan itulah, pelatih kepala memilih untuk tidak mengambil risiko.

Peran Summerville sebagai pemain cadangan ini cukup mengejutkan. Pasalnya, penyerang sayap tersebut beberapa hari lalu menjadi salah satu pemain yang menonjol dalam pertandingan spektakuler yang berakhir imbang 2-2 melawan Jepang. Selain itu, ia juga merayakan debutnya di Piala Dunia dengan mencetak satu gol.

Koeman menegaskan kepada NOS bahwa keputusan ini bukan karena ketidakpuasan terhadap penampilan Summerville. “Kami sangat puas dengan Cry,” kata pelatih tim nasional tersebut. Namun, fakta bahwa penyerang tersebut belum sepenuhnya fit dalam beberapa hari terakhir juga menjadi pertimbangan.

“Pada latihan Kamis lalu, ia menghentikan sesi lebih awal, jadi kami tidak mau mengambil risiko yang tidak perlu,” jelas Koeman. Akibatnya, Summerville harus puas duduk di bangku cadangan untuk laga grup penting melawan Swedia.

Alih-alih Summerville, Koeman memilih Brian Brobbey sebagai penyerang tengah. Dengan demikian, Donyell Malen dipindahkan ke sayap kanan. Menurut pelatih tim nasional, itu adalah pilihan taktis yang disengaja mengingat pola permainan yang diperkirakan akan terjadi saat melawan Swedia.

“Kami harus lebih agresif dalam menyerang,” kata Koeman. “Ruang gerak akan kembali terbatas, jadi Brobbey lebih cocok sebagai titik tumpu daripada Malen.” Pemilihan penyerang Ajax ini diharapkan memberi Oranje lebih banyak peluang untuk keluar dari tekanan Swedia.

Posisi Malen juga merupakan bagian dari rencana permainan. “Ini juga agar Donyell bisa lebih sering bermain ke dalam,” kata Koeman. Dengan demikian, Denzel Dumfries akan memiliki ruang untuk lebih sering muncul di area atas lapangan dari sisi kanan.



