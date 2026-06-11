Inilah alasan mengapa penyerang Meksiko Raúl Jiménez bermain dengan ikat kepala khusus

Raúl Jiménez akan menjadi penyerang Meksiko pada pertandingan pembuka Piala Dunia melawan Afrika Selatan Kamis malam. Penonton yang menyaksikan penampilan penyerang berpengalaman ini pasti akan memperhatikan ikat kepala yang mencolok yang dikenakannya. Pemain Meksiko berusia 35 tahun yang kini membela Fulham ini mengenakan ikat kepala tersebut akibat cedera parah yang nyaris mengakhiri kariernya.

Jiménez telah bermain dengan ikat kepala pelindung sejak 2021 setelah terlibat dalam tabrakan mengerikan pada akhir 2020 dalam pertandingan Liga Premier antara Wolverhampton Wanderers dan Arsenal.

Saat tendangan sudut, penyerang ini bertabrakan keras dengan kepala bek Arsenal, David Luiz, dan kemudian tergeletak tak sadarkan diri di lapangan.

Dampaknya sangat besar. Jiménez mengalami retak tengkorak dan harus segera dioperasi. Selain itu, juga terdeteksi pendarahan di otak, sehingga para dokter harus bertindak cepat untuk mencegah komplikasi serius.

Selama berbulan-bulan, tidak ada kepastian apakah pemain asal Meksiko itu akan bisa bermain sepak bola lagi. Penyerang tersebut menjalani pemulihan selama berbulan-bulan dan akhirnya kembali bermain untuk Wolverhampton pada Agustus 2021. Sejak saat itu, ia mengenakan ikat kepala pelindung khusus saat bertanding.

Jiménez sendiri kemudian secara terbuka berbicara tentang keparahan cedera yang dialaminya. Dalam dokumenter Code Red milik Wolverhampton, ia menceritakan bahwa para dokter telah menjelaskan kepadanya betapa berbahayanya situasi tersebut. Menurut sang penyerang, bahkan merupakan keajaiban kecil bahwa ia akhirnya bisa bermain kembali di level tertinggi.

Ikatan kepala tersebut kini telah menjadi bagian tetap dari perlengkapannya di lapangan. Hal itu tidak berbeda pada Piala Dunia 2026. Saat Meksiko menghadapi Afrika Selatan di pertandingan pembuka, Jiménez kembali memimpin serangan El Tri.

Pertandingan pembuka Piala Dunia ini merupakan penampilan ke-128 Jiménez untuk Meksiko. Hingga Kamis malam, pemain berpengalaman ini telah mencetak 45 gol untuk negaranya.