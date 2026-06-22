Inilah alasan mengapa para penggemar Piala Dunia tidak senang dengan jadwal pertandingan akhir pekan ini

Bagi para penggemar Piala Dunia, akhir pekan sepak bola yang tidak bersahabat dalam hal jadwal kick-off akan segera tiba. Meskipun dalam beberapa hari terakhir sudah sering ada pertandingan yang dimulai pada malam hari, jadwal pertandingan akhir pekan mendatang akan semakin berat bagi pemirsa TV yang ingin menyaksikan semua pertandingan.

Jadwal dimulai pada Kamis malam, 25 Juni, pada waktu yang relatif nyaman. Pada pukul 22.00, pertandingan Curaçao vs Pantai Gading dan Ekuador vs Jerman akan digelar, setelah itu pertandingan malam langsung dimulai.

Pada malam hari dari Kamis ke Jumat, pukul 01.00, akan dilangsungkan pertandingan Jepang vs Swedia dan Tunisia vs Belanda. Tiga jam kemudian, pukul 04.00, pertandingan Paraguay vs Australia dan Turki vs Amerika Serikat juga akan digelar.

Pada Jumat malam, 26 Juni, para pendukung masih dapat menyaksikan pertandingan pada waktu normal untuk Norwegia vs Prancis dan Senegal vs Irak, yang keduanya dimulai pukul 21.00. Setelah itu, fokus kembali bergeser ke jam-jam malam.

Pada malam hari dari Jumat ke Sabtu, pertandingan Cape Verde vs Arab Saudi dan Uruguay vs Spanyol akan digelar pukul 02.00. Selanjutnya, pada pukul 05.00, pertandingan Mesir vs Iran dan Selandia Baru vs Belgia akan disiarkan.

Bagi pemirsa Belanda, hari Sabtu akan menjadi hari yang sangat menjengkelkan. Siang dan malam hari tidak ada satu pun pertandingan Piala Dunia yang bisa ditonton, dan baru pada pukul 23.00 pertandingan Kroasia vs Ghana serta Panama vs Inggris akan dimulai.

Dengan demikian, jadwal malam hari belum berakhir. Pada malam hari dari Sabtu ke Minggu, pada pukul 01.30 akan dilangsungkan pertandingan Kolombia vs Portugal dan Republik Demokratik Kongo vs Uzbekistan, sementara pertandingan Aljazair vs Austria dan Yordania vs Argentina baru dimulai pada pukul 04.00. Siapa pun yang ingin menyaksikan semua pertandingan akhir pekan ini secara langsung, harus menyesuaikan pola tidurnya secara signifikan.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia:

Kamis, 25 Juni

pukul 22.00: Curaçao vs Pantai

Gading pukul 22.00: Ekuador vs Jerman

Jumat, 26 Juni

pukul 01.00: Jepang - Swedia

pukul 01.00: Tunisia - Belanda

pukul 04.00: Paraguay - Australia

pukul 04.00: Turki - Amerika Serikat

pukul 21.00: Norwegia - Prancis

pukul 21.00: Senegal - Irak

Sabtu, 27 Juni

pukul 02.00: Cape Verde - Arab Saudi

pukul 02.00: Uruguay - Spanyol

pukul 05.00: Mesir - Iran

pukul 05.00: Selandia Baru - Belgia

pukul 23.00: Kroasia - Ghana

pukul 23.00: Panama - Inggris

Minggu, 28 Juni

pukul 01.30: Kolombia - Portugal

pukul 01.30: Republik Demokratik Kongo - Uzbekistan

pukul 04.00: Aljazair - Austria

pukul 04.00: Yordania - Argentina