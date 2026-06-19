Inilah alasan mengapa Hakimi mendapat sorakan keras dari penonton saat pertandingan Skotlandia melawan Maroko

Achraf Hakimi menjadi sorotan utama dalam laga Piala Dunia antara Skotlandia dan Maroko. Bek kanan Paris Saint-Germain ini disoraki habis-habisan oleh suporter Skotlandia sejak sentuhan pertamanya terhadap bola; para suporter tersebut jelas-jelas menunjukkan ketidaksetujuan mereka dalam pertandingan grup kedua antara kedua negara ini.

Sambutan yang tidak ramah ini tidak ada hubungannya dengan penampilannya di lapangan, melainkan sepenuhnya terkait dengan kasus hukum yang telah membayangi pemain internasional Maroko tersebut selama beberapa tahun terakhir. Pada hari Jumat, terungkap bahwa Hakimi harus menghadapi persidangan terkait kasus pemerkosaan yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Pengadilan Banding di Versailles memutuskan bahwa terdapat cukup bukti dalam berkas perkara untuk membawa kasus ini ke persidangan. Dengan demikian, Hakimi gagal dalam upayanya untuk menghindari persidangan.

Kasus ini bermula setelah seorang wanita muda pada Maret 2023 menyatakan bahwa ia diduga telah diperkosa oleh Hakimi beberapa hari sebelumnya di kediamannya di Boulogne-Billancourt, Prancis. Wanita tersebut saat itu melapor ke polisi, namun tidak mengajukan pengaduan resmi. Menurut keterangannya, keduanya baru saja saling mengenal melalui Instagram beberapa waktu sebelumnya.

Hakimi telah membantah tuduhan tersebut sejak awal. Bek berusia 27 tahun itu, yang musim lalu memenangkan Liga Champions bersama Paris Saint-Germain, tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah.

Pada hari Jumat, Hakimi menanggapi secara panjang lebar melalui media sosial terkait keputusan pengadilan tersebut. Dalam tanggapannya, ia mengungkapkan bahwa ia telah menahan diri dalam diskusi publik seputar kasus ini selama bertahun-tahun.

“Pengadilan mengatakan kepada saya: ‘Jika Anda tidak terkenal, kasus ini tidak akan pernah ada.’ Saya memilih untuk diam selama bertahun-tahun. Saya berpikir bahwa tetap bermartabat, bersabar, dan percaya pada sistem peradilan akan memastikan keputusan yang tepat diambil,” tulis pemain asal Maroko tersebut.

Hakimi juga menyatakan bahwa ia menantikan persidangan tersebut, karena menurutnya di sana ia akhirnya dapat menceritakan versinya sendiri. “Sejak hari pertama, saya telah menanti persidangan ini. Dan kini saya bahkan menantikannya. Akhirnya saya akan bisa berbicara.”