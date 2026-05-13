Inilah alasan mengapa Feyenoord menawarkan kontrak baru kepada Raheem Sterling

Raheem Sterling telah menerima tawaran kontrak baru dari Feyenoord, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt pada Rabu pagi. Alasan di balik tawaran baru tersebut pun tampaknya jelas.

Akun X yang biasanya dapat diandalkan ini mengonfirmasi berita eksklusif sebelumnya dari FR12 dan kemudian memberikan informasi tambahan.

“Sebagai akibat dari keberhasilan mencapai fase grup Liga Champions, Feyenoord telah menepati kesepakatan sebelumnya dengan mengajukan tawaran baru kepada Sterling. Kini giliran Sterling untuk menanggapi tawaran dari Rotterdam ini.”

Sejak kedatangannya, Sterling baru bermain selama 349 menit untuk Feyenoord. Dalam tujuh pertandingan resmi, pemain Inggris berusia 31 tahun itu hanya memberikan satu assist.

Namun, menurut Transfermarkt, Sterling masih bernilai 5 juta euro. Tujuh tahun lalu, nilainya masih 160 juta euro.

Kejutan

Berita tentang kemungkinan Sterling bertahan lebih lama masih membuat Johan Derksen terkejut pada Selasa malam. “Tidak ada alasan sama sekali untuk mempertahankan pemain mahal seperti Sterling di sini.”

“Dia sama sekali tidak memberikan kontribusi apa pun bagi Feyenoord. Lebih baik memberikan kesempatan kepada pemain berusia delapan belas tahun,” kata De Snor dalam acara Vandaag Inside. Pembaruan dari Feyenoord Transfermarkt ini memberikan konteks yang lebih jelas.