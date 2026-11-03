Giovanni van Bronckhorst melihat peluang bagi Feyenoord dalam laga Liga Champions melawan Inter, tetapi menyadari tim asal Rotterdam itu tidak boleh melakukan kesalahan. Sesaat sebelum sepak mula di De Kuip, sang pelatih menjelaskan kepada Ziggo Sport di mana menurutnya peluang menghadapi raksasa Italia tersebut berada.

"Peluang itu selalu ada, apalagi saat kami bermain di kandang," jawab Van Bronckhorst ketika ditanya apakah Feyenoord bisa membuat kejutan. "Saya rasa dalam beberapa tahun terakhir kami selalu meraih hasil bagus melawan lawan-lawan besar. Itu juga bisa terjadi malam ini, tetapi semuanya harus berjalan dengan tepat."

Sang pelatih berharap timnya kembali bisa memanfaatkan atmosfer istimewa di De Kuip. "Terkadang kami perlu sedikit keberuntungan, termasuk keberuntungan untuk bisa mencetak gol," kata Van Bronckhorst, yang ingin menjadikan laga ini "malam yang kembali terasa magis".

Menurut sang pelatih, jebakan terbesar terletak pada transisi permainan Inter. "Anda merasa sudah bermain dengan baik. Terkadang mereka juga membuat Anda merasa seperti itu, sehingga saat mereka bertransisi, pertahanan Anda terlalu terbuka," ia memperingatkan.

Menurut Van Bronckhorst, dua penyerang Inter khususnya bisa berbahaya jika Feyenoord memberikan terlalu banyak ruang. Ia juga menekankan bahwa tim Italia itu sangat baik dalam bertahan dengan blok rendah, sementara para pemainnya punya banyak pengalaman dan sudah lama bermain bersama. Menurut sang pelatih, Federico Dimarco yang berorientasi menyerang terutama akan berhadapan dengan Givairo Read.

Meski begitu, Van Bronckhorst melihat cukup banyak celah untuk menyulitkan Inter. "Tentu terlihat bahwa mereka memberikan peluang kepada lawan," ujarnya. "Saya rasa kami bisa menciptakan peluang hari ini. Semoga kami juga bisa memanfaatkannya."

Dalam susunan pemain Feyenoord, yang paling mencuri perhatian adalah Thijs Kraaijeveld masuk starting XI, mengungguli Tsuyoshi Watanabe. "Watanabe mengalami sedikit masalah pada akhir pertandingan," jelas Van Bronckhorst. "Jadi, ini soal kondisi fisik. Kami juga sudah kehilangan Jerry St. Juste, sehingga kami tidak ingin mengambil risiko." Meski demikian, Watanabe tetap berada di bangku cadangan.

Karena itu, Kraaijeveld akan berduet dengan Mika Mármol di jantung pertahanan tim Rotterdam dan bersiap menjalani laga istimewa. "Ini kesempatan bagus baginya untuk bermain di Liga Champions hari ini," kata Van Bronckhorst. "Tentu luar biasa bagi dia dan klub bisa bermain di panggung ini melawan tim yang sangat bagus."

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Susunan pemain Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinksi, Dimarco; Esposito, Thuram.