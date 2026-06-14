Inilah alasan khusus mengapa Mazraoui tampil dengan kepala gundul di Piala Dunia

Penampilan Noussair Mazraoui menarik perhatian selama pertandingan Piala Dunia antara Maroko dan Brasil (1-1). Mantan pemain Ajax itu tampil dengan kepala yang dicukur habis, sehingga para penonton ramai-ramai berspekulasi tentang penyebabnya. Segala sesuatu mengindikasikan bahwa bek tersebut baru-baru ini kembali menjalani transplantasi rambut.

Selain itu, dalam rekaman pertandingan terlihat jelas adanya kemerahan ringan pada kulit kepalanya. Hal ini merupakan gejala yang sering terlihat pada orang yang baru saja menjalani transplantasi rambut.

Dalam prosedur transplantasi rambut, kepala biasanya dicukur habis. Selanjutnya, folikel rambut diambil dari area donor dan ditanam kembali di tempat-tempat di mana rambut menipis atau rontok.

Perawatan semacam ini tidak memberikan hasil instan. Rambut yang ditransplantasikan seringkali rontok pada minggu-minggu pertama, setelah itu pertumbuhan rambut baru akan mulai secara bertahap. Para spesialis biasanya memperkirakan periode sembilan hingga dua belas bulan sebelum hasil akhir terlihat.

Mazraoui sebelumnya pernah menjalani transplantasi rambut. Pada Mei 2021, saat masih bermain untuk Ajax, ia menjalani perawatan FUE di Amsterdam Hair Institute untuk mengatasi garis rambut yang mulai menipis.

Menurut informasi yang tersedia, Mazraoui juga menjalani perawatan pemeliharaan pada awal 2025, dikombinasikan dengan sesi PRP. Kini tampaknya sang bek telah menjalani prosedur lagi, yang dapat menjelaskan penampilannya yang botak selama Piala Dunia.

Mazraoui menjadi starter pada pertandingan pembuka Maroko di Piala Dunia pada Sabtu lalu. Bek kiri tersebut bermain selama 80 menit dalam laga melawan Brasil, di mana Maroko berhasil meraih satu poin dari pertandingan tersebut. Berkat tendangan lob indah dari Ismael Saibari, tim Afrika itu sempat memimpin, sebelum Vinícius Júnior menyamakan kedudukan menjadi 1-1.