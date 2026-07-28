Penunjukan pelatih baru untuk tim nasional Belanda tampaknya membutuhkan waktu lebih lama. Menurut NRC, ada perbedaan antara apa yang ditawarkan KNVB dan apa yang diincar Arne Slot.

Sumber internal mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa direktur sepakbola elite telah menyiapkan kontrak hingga pertengahan 2030 untuk Slot. Namun, pelatih yang sedang tanpa klub itu lebih tertarik pada kesepakatan hingga Piala Eropa 2028.

Slot masuk dalam radar sejak Ronald Koeman mundur setelah Piala Dunia yang gagal. Meski demikian, pembicaraan dengan KNVB masih belum menghasilkan kesepakatan final.

Federasi sepakbola itu tampaknya harus bergerak cepat. Pasalnya, Belanda akan menghadapi Jerman pada 24 September di Nations League, yang pekan lalu menunjuk Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional yang baru.

Tampaknya Slot memang tertarik menangani tim nasional Belanda. Baru-baru ini terungkap bahwa Liverpool ingin menambah gaji pria Belanda itu jika ia benar-benar bergabung dengan KNVB.

Liverpool juga diuntungkan dalam hal itu, karena menurut sumber De Telegraaf, klub tersebut masih harus membayar lebih dari sepuluh juta euro kepada Slot. Manajer yang dipecat itu bersikap baik setelah kepergiannya, sehingga raksasa Inggris tersebut bersedia membantunya menuju pekerjaan sebagai pelatih tim nasional.