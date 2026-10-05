Legenda Barcelona, Andres Iniesta, berharap Ballon d'Or 2026 jatuh ke tangan salah satu pemain Spanyol.

Iniesta berkata dalam wawancara dengan surat kabar AS "Sejujurnya, saya berharap pemenangnya adalah pemain Spanyol. Hal itu akan masuk akal setelah menjuarai Piala Dunia 2026."

Ia melanjutkan, "Apakah dulu saya memberikan arti penting yang besar pada Ballon d'Or? Secara umum, saya rasa semua orang memberikan arti yang lebih besar pada gelar."

Ia menambahkan, "Yang diinginkan orang-orang adalah meraih gelar liga dan Liga Champions Eropa, dan jika Ballon d'Or datang, biarlah ia datang. Itu bukan pencapaian yang bisa disejajarkan dengan gelar liga atau Liga Champions Eropa."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Ia menyoroti, "Perbedaan antara generasi saat ini dan generasi 2010? Para pemain ini sangat muda. Tantangannya adalah untuk terus mempertahankan mentalitas yang membuat tim ini terus menampilkan apa yang mereka tampilkan saat ini. Jika Anda melihat empat, enam, atau delapan tahun ke depan, sebagian besar elemen tim akan berada di puncak level sepak bola mereka."

Iniesta menegaskan, "Dalam kasus Negreira, apa yang Anda rasakan ketika mendengar cerita-cerita yang dibicarakan? Dari sisi sepak bola, tidak ada perdebatan. Kita belum sampai pada akhir dari apa yang dibicarakan."

Ia menekankan, "Namun, bahkan jika kami menganalisis seluruh pertandingan pada periode yang dibicarakan itu, mereka tidak akan menemukan bahkan 1% dari bantuan yang disebut-sebut itu."

Ia menutup, "Saya tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak pernah merasa bahwa saya mendapatkan bantuan. Dalam setiap pertandingan, para suporter dan pemain melihat bahwa pihak lawan yang mendapatkan bantuan."



