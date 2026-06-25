Ini tidak wajar... Bagaimana bola Piala Dunia 2026 bisa mengecoh para penjaga gawang?

Bola resmi Piala Dunia 2026, yang diberi nama "Trionda", terus memicu perdebatan di kalangan penjaga gawang dan para ahli, karena sejumlah pengamat berpendapat bahwa bola tersebut membuat penangkapan beberapa tendangan menjadi lebih sulit.

Di sisi lain, perusahaan “Adidas”, yang merancang bola tersebut dan telah menjadi pemasok resmi bola Piala Dunia sejak edisi 1970, menegaskan bahwa bola ini menggunakan teknologi terkini yang memberikan “stabilitas optimal saat melayang”, serta tonjolan-tonjolan yang dirancang untuk meningkatkan daya cengkeram bola, baik saat menendang maupun menggiring bola dalam kondisi hujan.

Sebuah laporan dari jaringan “RMC”Prancis menyoroti kritik yang semakin meningkat terhadap bola tersebut, dengan menyebutkan bahwa mantan kiper Inggris, Joe Hart, yang telah tampil dalam 75 pertandingan internasional, merupakan salah satu kritikus pertama bola tersebut saat tampil di saluran BBC, setelah gol Kylian Mbappé ke gawang Irak dalam kemenangan (3-0), setelah ia melepaskan tendangan keras dan melengkung yang mengejutkan kiper Ahmed Basil.

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Hart berkata: "Saya sering sekali melihat gol seperti ini di turnamen ini, sehingga tidak mungkin semuanya berjalan lancar."

Dia menambahkan: "Berapa kali di level tertinggi kita melihat bola masuk ke gawang setelah disentuh kiper? Sangat jarang, karena mereka sangat hebat. Begitu mereka menyentuh bola, mereka langsung menepisnya. Saya perhatikan di turnamen ini bahwa kiper-kiper menyentuh bola, namun tidak bisa mencegahnya masuk. Jadi, ada sesuatu yang tidak beres."

Kiper Denmark, Kasper Schmeichel, sependapat dengannya, dan mengatakan: “Mereka membuat bola-bola ini untuk mencetak gol. Karakteristik bola ini adalah terbuat dari hanya 4 potongan. Jika ditambah dengan kondisi cuaca yang berbeda dan kepadatan udara, bola menghadapi hambatan yang lebih sedikit, yang berarti bola berputar lebih sedikit, tetapi itu juga berarti saya merasa bola ini lebih cepat sepersekian detik.”

“Bola yang berbeda”

Sementara itu, Christophe Lolicon, mantan pelatih kiper Chelsea, berpendapat bahwa bola ini berperilaku berbeda dari biasanya.

Lolikon mengatakan melalui stasiun radio “RMC”: “Lihatlah Luka Zidane, Pickford pada gol pertama Kroasia melawan Inggris, bahkan Edouard Mendy saat menghadapi Mbappé… Kecepatan bolanya sedikit berbeda dari bola-bola lainnya.”

Ia menambahkan saat membahas gol yang kebobolan oleh kiper Prancis, Mike Maignan, saat melawan Senegal: “Bola melambat di awal, lalu kembali mempercepat lajunya di bagian kedua lintasan… Mengenai gol Maignan, saya mengerti mengapa ia bergerak ke kanan, lalu bola justru melesat ke kiri… Ini sama sekali tidak mudah.”

Di sisi lain, surat kabar Prancis “L’Équipe” melaporkan bahwa bola tersebut telah menjalani lebih dari 300 uji laboratorium sebelum disetujui. Sebuah studi yang diterbitkan pada Maret lalu juga menyoroti bahwa permukaannya memiliki tingkat kekasaran yang lebih tinggi dibandingkan bola-bola sebelumnya, yang menurut perusahaan perancangnya berkontribusi pada peningkatan performa dan stabilitas saat melayang.