Louey Ben Farhat ke depannya akan bermain untuk Jerman. Menurut informasi dari Transfermarkt , pemain menyerang berusia 20 tahun itu, yang menandatangani kontrak dengan SC Freiburg sebelum musim dimulai, telah berganti federasi dan memutuskan masa depannya bersama DFB.

Pemain kelahiran Waiblingen itu juga memiliki kewarganegaraan Tunisia dan sejauh ini telah bermain untuk tim-tim pilihan Tunisia, bahkan sudah mencatatkan dua penampilan di level senior untuk Tunisia. Kini, ia berpeluang dipanggil ke tim U-21 Jerman pada jeda internasional mendatang.

Pergantian federasi itu terjadi setelah Ben Farhat secara sukarela menolak tampil di Piala Dunia, setelah pelatih saat itu, Sabri Lamouchi, ingin memasukkannya ke skuad Tunisia untuk Piala Dunia. Namun, sang penyerang menolak dan menjelaskan keputusannya dengan beban yang terlalu tinggi, setelah ia harus menepi selama empat bulan akibat patah tulang metatarsal pada paruh pertama musim.

"Itu tidak sopan. Urusan ini sudah selesai!" amuk Lamouchi yang marah saat itu, lalu menjelaskan: "Pagi ini ayah Louey Ben Farhat menelepon saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa masih terlalu dini untuk memasukkannya ke tim dan menolaknya. Saya terkejut. Saya menelepon Louey, tetapi dia tidak mengangkatnya. Saya menelepon ayahnya lagi, tetapi dia juga tidak mengangkatnya."

Seandainya Ben Farhat bermain untuk Tunisia di Piala Dunia, pergantian federasi ke DFB tak akan lagi memungkinkan. Sementara itu di level klub, pemain muda itu akan melanjutkan kariernya dengan status pinjaman selama satu tahun lagi bersama KSC, sebelum pada musim panas nanti mengambil langkah final ke Freiburg.