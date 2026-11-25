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Cesc Fabregas menyebut kebangkitan pesat Como «tidak normal» setelah kemenangan tipis 1-0 atas AEK Athens di Liga Champions. Gol spektakuler Luis Milla menjadi pembeda pada malam yang diguyur hujan di Stadio Sinigaglia, membawa tim pendatang baru Serie A itu ke ambang fase gugur.

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Gol gemilang Milla tentukan laga sengit

Dalam kondisi yang jauh dari ideal, Como meraih kemenangan keempat di kompetisi elite Eropa dan kini semakin dekat dengan posisi 24 besar. Malam itu sempat diwarnai kekecewaan ketika Lucas Da Cunha gagal mengeksekusi penalti. Tuan rumah juga sangat bergantung pada kiper Robert Sanchez, yang melakukan dua penyelamatan penting sesaat sebelum jeda. Namun, kebuntuan akhirnya pecah berkat aksi individu gemilang Milla, yang melepaskan tembakan luar biasa ke pojok atas gawang.

Hasil ini menunjukkan momentum luar biasa Como, yang kini telah memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Seusai laga, Fabregas mengakui besarnya pencapaian klub dalam waktu sesingkat ini. «Tidak normal bagi Como untuk menang delapan kali dalam sembilan pertandingan,» kata pelatih asal Spanyol itu, seperti dikutip Sky Sport Italia. «Kami tahu ini proyek yang istimewa. Saya yang pertama merayakannya selama lima menit, lalu kami beralih ke pertandingan berikutnya. Namun, jika melihat kembali tiga tahun lalu, memang benar kami berkembang dengan cepat. Kami perlu menikmatinya setidaknya sejenak.»

Fabregas akui tegang menghadapi tantangan Liga Champions

Fabregas mengaku tegang di pinggir lapangan pada tahap akhir pertandingan saat timnya, yang kehilangan sejumlah pemain, menghadapi laga Liga Champions yang berat tanpa beberapa pemain kunci. Dengan pilihan yang terbatas, pelatih asal Spanyol itu secara terus terang menyinggung pengalamannya yang masih relatif sedikit sebagai pelatih. Seusai laga, ia mengakui kepada wartawan bahwa tetap tenang menjelang akhir pertandingan masih menjadi tantangan besar baginya.

«Apakah saya khawatir dalam 20 menit terakhir? Saya selalu khawatir,» akunya. «Saya masih sangat muda, saya belum punya pengalaman seperti kalian untuk tetap tenang. Level Liga Champions sangat tinggi dan kesalahan apa pun bisa berakibat buruk. Kami tim kecil karena hari ini ada delapan pemain yang tidak tersedia, baik karena cedera maupun karena tidak masuk skuad Liga Champions.»

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Fabregas puji tinggi penentu kemenangan, Milla

Milla tak diragukan lagi menjadi pahlawan malam itu, dan Fabregas memuji kontribusi sang gelandang, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menggambarkan pemain asal Spanyol itu sebagai sosok berkepribadian kuat dan pemimpin penting dalam suasana «kekeluargaan» yang mereka bangun di klub sejak kedatangannya. Fabregas menjelaskan bahwa karier Milla terus menanjak selama beberapa tahun, sementara sang gelandang memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan tim di lini tengah.

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«Dia pemain yang sangat bagus; dia sudah tampil pada level yang sangat tinggi selama beberapa tahun. Kariernya terus menanjak dan permainannya kini mencapai titik yang konsisten. Dia punya kepribadian kuat dan jiwa kepemimpinan yang besar. Dia juga benar-benar mengutamakan tim, semua orang menyukainya,» ujar Fabregas.

Fabregas ingatkan tim untuk tetap rendah hati

Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu meminta timnya tetap membumi meski menikmati perjalanan bersejarah di Liga Champions. Sembari mengakui betapa besarnya arti pertandingan-pertandingan mereka di Eropa, ia mengingatkan para pemain agar tidak terlena jika ingin mempertahankan level permainan saat ini. Ia menyinggung betapa cepatnya penilaian terhadap sebuah tim dapat berubah dalam sepakbola, bahkan hanya karena satu kekalahan.

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«Kami perlu memahami apa yang sedang terjadi, dengan kerendahan hati dan keinginan untuk bekerja. Kami melakukan sesuatu yang berbeda dan istimewa. Dari luar, ini tampak normal. Lalu kalian menulis bahwa kami lebih baik daripada Juve, padahal mereka klub dengan sejarah paling panjang di Italia,» katanya.