“Ini tidak bisa terus berlanjut!” Virgil van Dijk beri peringatan keras kepada Liverpool setelah kembali mengalami mimpi buruk di lini pertahanan saat melawan Fenerbahce

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Kapten Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan rekan-rekan setimnya bahwa performa pertahanan mereka saat ini “tidak bisa terus berlanjut” setelah kekalahan mengecewakan 3-2 dari Fenerbahce. Liverpool kehilangan keunggulan menjelang akhir pertandingan di Istanbul setelah tiga kali kebobolan dari situasi bola mati, menandai rentetan hasil buruk yang bersejarah di kompetisi Eropa.

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Van Dijk tuntut perbaikan lini pertahanan segera

Van Dijk merasa frustrasi setelah kelemahan pertahanan Liverpool kembali terlihat dalam laga yang berlangsung kacau di Turki. Meski unggul lebih dulu melalui Trey Nyoni, yang menjadi pemain termuda dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol pertamanya di Eropa, dan kemudian kembali memimpin berkat gol Alexander Isak, Liverpool akhirnya kalah 3-2. Cara mereka kebobolan, dengan ketiga gol berasal dari situasi bola mati, membuat kapten asal Belanda itu mempertanyakan konsentrasi dan disiplin taktis tim saat berada di bawah tekanan.

“Ini jelas tidak bisa terus dibiarkan,” kata Van Dijk kepada wartawan seusai pertandingan. “Karena itulah malam ini sangat mengecewakan karena banyak alasan, terutama gol-gol yang kami terima dan cara kami kebobolan. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ketiganya juga berasal dari bola mati. Sejauh ini kami sangat baik dalam menghadapi situasi seperti itu musim ini, tetapi kami kehilangan konsentrasi dan tidak siap menghadapi bola pertama maupun bola kedua. Ini sulit diterima.” Sang kapten mengakui dirinya marah, tetapi memilih mengendalikan emosinya demi mendukung rekan-rekannya di ruang ganti, yang sudah tampak terpukul oleh hasil tersebut.

Kemerosotan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Liverpool di Eropa

Statistik dari laga-laga Liverpool di Eropa belakangan ini menjadi catatan yang muram bagi manajer Andoni Iraola. Kekalahan ini menandai pertama kalinya sepanjang sejarah panjang dan gemilang klub tersebut mereka kebobolan tiga gol atau lebih dalam tiga pertandingan beruntun di kompetisi utama Eropa.

Setelah sebelumnya kebobolan tiga gol saat menghadapi LASK dan Villarreal, lini belakang Liverpool kembali ditembus oleh Mason Greenwood, Archie Brown, dan Vedat Muriqi. Ketidakstabilan pertahanan ini sangat kontras dengan penampilan mereka di kompetisi domestik, tempat Liverpool memiliki salah satu catatan terbaik di Premier League sejauh musim ini.

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Penurunan performa di kompetisi Eropa begitu mencolok. Liverpool telah kebobolan 10 gol hanya dalam empat pertandingan Champions League musim ini. Jumlah itu sudah lima gol lebih banyak daripada yang mereka terima sepanjang kampanye 2024-25.

Fokus beralih ke upaya bangkit di Premier League

Meski mengalami kemunduran, Van Dijk berharap “masa-masa yang kurang baik” ini pada akhirnya akan memperkuat karakter skuad. Liverpool saat ini berada di posisi kelima klasemen Premier League dan harus segera mengalihkan perhatian ke laga tandang yang sulit melawan Crystal Palace.

“Saya mengatakan setelah pertandingan terakhir melawan Arsenal bahwa sebagai sebuah kelompok, kami harus melewati masa-masa baik, tetapi juga masa-masa yang kurang baik,” jelas Van Dijk. “Itu hanya akan membuat ikatan kami lebih kuat dan akan bermanfaat. Tidak ada yang ingin kalah, apalagi dengan cara seperti yang kami alami, tetapi ini seharusnya membantu kami dalam waktu dekat. Kami tidak boleh menerima kekalahan, terutama dengan cara seperti itu.” Dengan peluang lolos ke fase gugur Champions League masih terbuka karena Liverpool saat ini mengoleksi sembilan poin, fokus mereka kini beralih untuk memastikan keruntuhan pertahanan seperti ini tidak menjadi ciri khas musim mereka di bawah kepemimpinan Iraola.