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Trent Alexander-Arnold diprediksi meninggalkan Real Madrid, kemungkinan menuju Serie A, setelah kiprahnya di Spanyol mencapai titik terendah baru. Bek kanan Inggris itu dicemooh suporternya sendiri saat ditarik keluar dalam kemenangan 2-1 atas Celta Vigo pada Sabtu. Pengamat sepak bola Eropa Andy Brassell yakin kiprahnya di Santiago Bernabeu “tidak akan berhasil”.

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Dicemooh saat ditarik keluar melawan Celta Vigo

Alexander-Arnold mendapat kesempatan langka menjadi starter dari Jose Mourinho pada Sabtu, tetapi menjalani malam yang sulit saat Madrid menang tipis 2-1 atas Celta. Ia dicemooh sepanjang pertandingan dan mendapat cemoohan keras ketika diganti pada menit ke-57, saat timnya tertinggal 1-0 di kandang.

Madrid kemudian membalikkan keadaan dan menang tanpa dirinya . Media Spanyol melontarkan kritik tajam, dengan SPORT memberinya nilai 3/10. Berbicara secara eksklusif kepada talkSPORT, Brassell mengatakan: “Semakin terasa bahwa segalanya memang tidak berjalan baik bagi Trent Alexander-Arnold.”

“Bukan tipe bek sayap yang disukai Mourinho”

Brassell menyoroti cedera, cara Alexander-Arnold bergabung, dan kesulitan Madrid pada musim pertamanya. “Menurut saya, ada begitu banyak aspek dalam persoalan ini, tetapi rasanya ini memang tidak akan berhasil,” katanya. Rekrutan pertama Mourinho pada musim panas adalah Denzel Dumfries, sementara Federico Valverde kini lebih diutamakan di posisi bek kanan.

“Sejak awal musim, kita juga sudah tahu bahwa dia bukan tipe bek sayap yang disukai Mourinho,” tambah Brassell. “Mourinho lebih menyukai bek sayap menyerang yang bergerak melebar, seperti Denzel Dumfries. Menurut saya, fakta bahwa Dumfries adalah rekrutan pertamanya cukup berarti.”

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Serie A diprediksi menjadi tujuan berikutnya

Brassell menilai Madrid bisa melepas Alexander-Arnold musim panas mendatang, tetapi ia menganggap kepulangan ke Liga Primer kecil kemungkinannya. “Saat ini, cukup sulit melihat posisi yang bisa ia tempati di klub-klub papan atas Liga Primer,” katanya.

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Sebagai gantinya, ia menyebut Italia, tempat mantan rekan setim Alexander-Arnold di Liverpool, Curtis Jones, dan bek sayap Inggris Djed Spence kini bermain untuk Inter. “Ada begitu banyak pemain yang pergi ke Italia untuk menghidupkan kembali karier mereka,” katanya, seraya menambahkan bahwa pemotongan gaji atau peminjaman mungkin diperlukan.

Sikap Mourinho menjadi sorotan

Mourinho tampaknya telah menepis kemungkinan Alexander-Arnold pergi pada awal bulan ini, tetapi cemoohan saat melawan Celta justru semakin memicu spekulasi mengenai masa depannya.

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Pemain timnas Inggris itu kini akan berusaha merebut kembali dukungan suporter Madrid. Jika situasinya tidak membaik, kepindahan pada musim panas berpotensi terjadi.