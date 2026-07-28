Yang dimaksud secara spesifik adalah kasus Breel Embolo. Mantan penyerang Bundesliga itu diusir keluar lapangan pada perempat final saat Swiss menghadapi Argentina pada menit ke-72 dalam kedudukan 1-1 setelah menerima kartu kuning kedua. Namun, jika penyesuaian aturan yang diperkenalkan International Football Association Board (IFAB) untuk Piala Dunia diterapkan dengan benar, hal itu seharusnya sama sekali tidak terjadi. Para penjaga aturan resmi kini mengakui hal tersebut dalam sebuah surat yang diperoleh The Athletic.

Tapi dari awal: Dalam duel dengan Leandro Paredes dari Argentina, Embolo melakukan aksi diving yang sangat jelas terlihat di dekat lingkaran tengah, sementara Paredes sama sekali tidak menyentuh pemain Swiss itu. Wasit Joao Pinheiro tetap memutuskan pelanggaran dan menunjukkan kartu kuning kepada pemain Argentina tersebut.

Karena itu jelas merupakan keputusan yang keliru, asisten video Guillermo Pacheco turun tangan dan mengirim Pinheiro ke monitor VAR. Setelah melihat tayangan ulang, ia merevisi keputusannya: tidak ada kartu kuning untuk Paredes, melainkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah untuk Embolo yang sebelumnya sudah diperingatkan dan meninggalkan lapangan sambil menangis. Yang lebih pahit lagi, hanya beberapa menit sebelumnya Swiss menyamakan kedudukan melalui Dan Ndoye dan sedang berada dalam momentum yang menguntungkan. Namun, dalam kondisi kalah jumlah, tim Nati tak lagi mampu memberi perlawanan, dan pada akhirnya Argentina menang 3-1 di babak perpanjangan waktu.

Piala Dunia 2026: VAR seharusnya tidak boleh ikut campur dalam kasus Breel Embolo

Untuk masuk ke inti kesalahannya: IFAB memang telah memperkenalkan sebelum Piala Dunia bahwa VAR ke depannya juga boleh turun tangan dalam kasus kartu kuning. Namun, itu hanya berlaku dalam kasus salah pemain - yakni jika dalam kasus ini Pinheiro memberikan kartu kuning kepada pemain yang salah. Keputusan wasit lapangan itu sendiri untuk mengeluarkan kartu kuning tetap tidak boleh diperdebatkan oleh VAR. Mengikuti penafsiran aturan yang benar, keputusan di lapangan dari Pinheiro seharusnya tetap berlaku, karena Paredes - meski memang tidak ada pelanggaran dan kartu kuning itu secara fakta tentu salah - adalah pemain yang "benar". VAR seharusnya tidak boleh ikut campur dan Embolo seharusnya tetap berada di lapangan.





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Hingga saat ini belum ada pernyataan dari FIFA terkait kasus tersebut. Namun, penafsiran keliru lain terhadap aturan baru yang tidak terlalu sensasional juga terjadi dalam laga fase grup antara tuan rumah bersama AS dan Paraguay (4-1). Di sana, wasit Danny Makkelie memberikan kartu kuning kepada bek AS Tim Ream setelah dugaan pelanggaran terhadap Miguel Almiron. Lagi-lagi VAR keliru ikut campur, Makkelie membatalkan peringatan untuk Ream setelah melihat tayangan ulang dan justru memberi Almiron kartu kuning karena diving.

Sementara itu, dugaan perlakuan istimewa terhadap Argentina dari para wasit terus menjadi topik sepanjang Piala Dunia. Bahkan pada laga pertama fase grup melawan Aljazair (3-0), sebuah aksi Lionel Messi sudah memicu sorotan ketika ia mengenai betis bek lawan Aissa Mandi dengan sol terbuka setelah setengah jam pertandingan dalam kedudukan 1-0. "Bagi saya, itu kartu merah," tegas pakar wasit Patrick Ittrich di MagentaTV.

Piala Dunia 2026: Bahkan muncul tuduhan manipulasi terkait Argentina

Setelah kemenangan dramatis Argentina 3-2 atas Mesir di babak 16 besar, pelatih Mesir Hossam Hassan kemudian bahkan melontarkan tuduhan manipulasi karena beberapa keputusan wasit kontroversial yang menguntungkan Messi dan kawan-kawan: "Saya akan mengatakan apa yang saya pikirkan. Apa pun konsekuensinya: Itu jelas merupakan pertandingan yang dimanipulasi dan seluruh dunia melihatnya. (…) Ini juga ingin saya sampaikan: Jika mereka benar-benar ingin Argentina menang, lalu kenapa mereka mengundang semua yang lain untuk ikut serta?" kata Hassan.





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Gaya permainan Argentina yang sangat keras juga dinilai terlalu jarang dihukum secara tegas oleh sebagian pihak, dan pada akhirnya wakil Amerika Selatan itu berhasil mencapai final. Di partai tersebut mereka kalah telak dari Spanyol, dan La Furia Roja menobatkan diri sebagai juara dunia berkat kemenangan 1-0 yang sepenuhnya pantas setelah perpanjangan waktu. Setelah pertandingan usai, beberapa bintang Argentina memicu kerusuhan besar, dan Paredes terancam skorsing panjang setelah memukul dan menendang Gavi serta Eric Garcia.