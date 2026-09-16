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KloppGetty Images
Nino Duit

Diterjemahkan oleh

Ini tentang Nathaniel Brown! Jürgen Klopp tampaknya melontarkan sindiran saat berbicara dengan pelatih Bayern Vincent Kompany

Bundesliga
Bayern Munich
Germany
J. Klopp
V. Kompany
N. Brown

Detail baru soal kunjungan perdana Jürgen Klopp ke Bayern Munich: Pelatih timnas baru itu kabarnya berbicara dengan Vincent Kompany tentang sebuah problem taktis - dan bercanda soal Nathaniel Brown.

Klopp seperti diketahui sempat mampir ke Säbener Straße pada pekan pertama Bundesliga setelah kemenangan 5-1 Bayern atas VfB Stuttgart. Menurut Sport Bild, dalam kesempatan itu ia mengadakan pembicaraan panjang dengan Kompany di kantor pelatihnya. 

Di antaranya, pembicaraan itu disebut membahas pertanyaan mendasar soal taktik. Kompany menerapkan penjagaan orang per orang di Bayern, sementara Klopp merencanakan di tim nasional Jerman, seperti pada klub-klub sebelumnya, dengan penjagaan area. Di sebuah papan magnet, Kompany menjelaskan sistemnya kepada Klopp dan menunjukkan bahwa dalam alur permainan sebenarnya tidak ada begitu banyak perbedaan di antara dua pendekatan tersebut.

Selain itu, para pemain individu juga disebut menjadi topik dalam pertemuan tersebut. Soal Nathaniel Brown, Klopp disebut melontarkan sedikit sindiran ke arah Kompany. "Sekarang akhirnya kami punya lagi bek kiri Jerman - lalu kamu memainkannya sebagai nomor 10," canda pelatih tim nasional itu menurut laporan tersebut. Klopp sebelumnya juga sudah berkelakar serupa saat siaran pertandingan Stuttgart di Sat.1.

Nathaniel Brown belakangan kembali bermain sebagai bek kiri di Bayern

Brown yang fleksibel tampil meyakinkan dalam penampilan-penampilan pertamanya untuk tim nasional sebagai bek kiri. Karena minimnya alternatif ofensif, Kompany pada awal musim di Bayern justru memainkan rekrutan baru berusia 23 tahun dari Eintracht Frankfurt itu di lini tengah ofensif. Kompany disebut menanggapi sindiran itu dengan humor dan berjanji akan kembali memainkan Brown di masa mendatang pada posisi alaminya di sisi kiri belakang.

Dan memang demikian yang terjadi pada pertandingan-pertandingan berikutnya - tetapi tampaknya bukan karena tuntutan Klopp, melainkan karena para calon pemain nomor 10 Bayern lainnya, Jamal Musiala dan Ismael Saibari, kembali berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Di sisi kiri belakang, Brown bersaing dengan Davies yang kembali menunjukkan performa kuat.

Namun, Klopp di München disebut tidak hanya bertukar pikiran panjang dengan Kompany, tetapi juga dengan Joshua Kimmich. Dalam pembicaraan itu, pelatih tim nasional tersebut disebut meyakinkan pemain berusia 31 tahun itu bahwa untuk sementara ia akan tetap menjadi kapten dan direncanakan untuk lini tengah sentral.

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