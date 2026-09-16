Seperti diketahui, Klopp mampir ke Säbener Straße pada pekan pertama Bundesliga setelah kemenangan 5-1 Bayern atas VfB Stuttgart. Menurut Sport Bild, dalam kesempatan itu ia mengadakan pembicaraan panjang dengan Kompany di kantor sang pelatih.

Antara lain, pembicaraan itu disebut membahas sebuah pertanyaan mendasar soal taktik. Kompany menerapkan penjagaan satu lawan satu di Bayern, sementara Klopp merencanakan penggunaan penjagaan area di tim nasional Jerman seperti di pos-posnya sebelumnya. Di sebuah papan magnet, Kompany menjelaskan sistemnya kepada Klopp dan menunjukkan bahwa dalam alur permainan sebenarnya tidak ada begitu banyak perbedaan di antara kedua pendekatan tersebut.

Selain itu, para pemain secara individu juga disebut dibahas dalam pertemuan tersebut. Terkait Nathaniel Brown, Klopp disebut melontarkan sindiran kecil ke arah Kompany. "Sekarang akhirnya kita punya lagi bek kiri Jerman - dan kemudian kamu memainkannya sebagai nomor sepuluh," canda pelatih timnas itu menurut laporan tersebut.

Nathaniel Brown belakangan kembali bermain sebagai bek kiri di Bayern

Brown yang fleksibel tampil meyakinkan dalam penampilan-penampilan awalnya bersama tim nasional sebagai bek kiri. Karena minimnya alternatif ofensif, Kompany pada awal musim justru memainkan rekrutan anyar berusia 23 tahun dari Eintracht Frankfurt itu di lini tengah ofensif bersama Bayern. Kompany disebut menanggapi sindiran itu dengan humor dan berjanji akan kembali memainkan Brown di posisi aslinya di sisi kiri pertahanan.

Itu memang yang kemudian terjadi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya - tetapi tampaknya bukan karena permintaan Klopp, melainkan karena para calon pemain nomor sepuluh Bayern lainnya, Jamal Musiala, Ismael Saibari, dan Serge Gnabry, kembali menemukan kondisi fisik yang lebih baik. Di sisi kiri pertahanan, Brown bersaing dengan Davies yang kembali bangkit.

Namun, di Munchen Klopp disebut tidak hanya berbincang panjang dengan Kompany, tetapi juga dengan Joshua Kimmich. Dalam percakapan itu, pelatih tim nasional disebut meyakinkan pemain berusia 31 tahun tersebut bahwa untuk sementara ia akan tetap menjadi kapten dan diproyeksikan untuk lini tengah sentral.