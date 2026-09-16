Seperti diketahui, Klopp mampir ke Säbener Straße pada pekan pembuka Bundesliga setelah kemenangan 5-1 Bayern atas VfB Stuttgart. Menurut Sport Bild, ia menggelar pembicaraan panjang dengan Kompany di kantor pelatihnya.

Antara lain, pembicaraan itu disebut menyentuh pertanyaan mendasar soal taktik. Kompany menerapkan penjagaan satu lawan satu di Bayern, sedangkan Klopp merencanakan penggunaan penjagaan area di tim nasional Jerman seperti di tim-tim yang pernah ia tangani sebelumnya. Di sebuah papan magnet, Kompany menjelaskan sistemnya kepada Klopp dan menunjukkan bahwa dalam alur permainan sebenarnya tidak ada terlalu banyak perbedaan antara kedua pendekatan tersebut.

Selain itu, sejumlah pemain juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Soal Nathaniel Brown, Klopp disebut sempat melontarkan sindiran ringan kepada Kompany. "Sekarang akhirnya kita punya lagi bek kiri Jerman - lalu kamu malah memainkannya di posisi nomor 10," canda pelatih timnas itu menurut laporan tersebut. Klopp sebelumnya juga sudah melontarkan gurauan serupa saat siaran laga Stuttgart di Sat.1.

Nathaniel Brown belakangan kembali bermain sebagai bek kiri di Bayern

Brown yang fleksibel tampil meyakinkan dalam penampilan-penampilan pertamanya untuk tim nasional sebagai bek kiri. Karena minimnya alternatif ofensif, Kompany pada awal musim justru menurunkan rekrutan baru berusia 23 tahun dari Eintracht Frankfurt itu di lini tengah menyerang saat Bayern memulai musim. Kompany disebut menerima sindiran itu dengan humor dan berjanji akan kembali memainkan Brown di posisi aslinya di sisi kiri pertahanan.

Hal itu memang kemudian terjadi dalam laga-laga berikutnya - tetapi tampaknya bukan karena permintaan Klopp, melainkan karena para calon pemain nomor 10 Bayern lainnya, Jamal Musiala, Ismael Saibari, dan Serge Gnabry, kembali berada di kondisi fisik yang lebih baik. Di bek kiri, Brown bersaing dengan Davies yang kembali membaik.

Namun, Klopp di Munchen disebut tidak hanya berbincang panjang dengan Kompany, melainkan juga dengan Joshua Kimmich. Dalam percakapan itu, pelatih tim nasional tersebut disebut meyakinkan pemain berusia 31 tahun itu bahwa ia untuk sementara akan tetap menjadi kapten dan masuk rencana untuk lini tengah.