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Manajer Manchester City Enzo Maresca meminta publik melihat situasi secara proporsional saat timnya bersiap kembali berlaga di Liga Primer melawan Fulham. Setelah hasil timnya menurun sebelum jeda internasional, pelatih asal Italia itu bertekad melindungi para pemain bintangnya dari tekanan luar yang kian besar.

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Mencari kestabilan di tengah sorotan

Menanggapi hasil-hasil terkini, Maresca menekankan perlunya menyikapi situasi secara proporsional, terutama setelah awal yang luar biasa pada musim pertamanya menangani City di Liga Primer. Ia membawa timnya meraih rekor tujuh kemenangan beruntun, awal terbaik bagi seorang manajer dalam sejarah kompetisi tersebut. Namun, City menelan tiga kekalahan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya sebelum jeda internasional , yang berakhir dengan laga kandang melawan Fulham pada Sabtu.

"Saya pikir selalu ada alasan mengapa Anda menang atau kalah dalam sebuah pertandingan, tidak diragukan lagi. Namun, ini soal keseimbangan," jelas Maresca. "Kami tidak sempurna pada awal musim ketika kami memenangi pertandingan, dan kami juga tidak seburuk itu ketika kalah dalam tiga pertandingan terakhir. Karena itulah, kami harus menemukan keseimbangan yang tepat di antara keduanya. Sekali lagi, dengan pemain-pemain baru dan manajer baru, ini bagian dari proses."

Maresca paham bahwa musim yang paling sukses sekalipun jarang berjalan tanpa hambatan. Ia mengingatkan para pendukung bahwa masa sulit merupakan bagian wajar dari upaya meraih trofi. "Pada setiap musim ketika Anda meraih sesuatu yang penting, Anda juga melewati masa-masa sulit. Saya berada di sini pada musim kami meraih treble dan kami mengalami beberapa masa buruk. Kehilangan sejumlah poin itu normal dan merupakan bagian dari sebuah musim, terlebih ketika Anda memulai sesuatu yang baru seperti kami, dengan manajer baru, pemain-pemain baru, dan semuanya telah berubah."

Tetap mendukung Donnarumma

Sorotan terhadap individu kian tajam selama jeda, khususnya terhadap Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu mengalami periode sulit bersama tim nasional di UEFA Nations League. Ia melakukan kesalahan yang menjadi sorotan dan membuat Prancis unggul dalam laga yang akhirnya dimenangi Italia 3-1, sebelum kebobolan empat gol saat menghadapi Belgia. Ia juga melakukan beberapa kesalahan yang merugikan Manchester City sepanjang musim 2026-27, termasuk kesalahan melawan Aston Villa yang memungkinkan Nicolas Jackson mencetak gol, membiarkan tiang dekatnya terbuka saat Ridle Baku mencetak gol dari sudut sempit untuk RB Leipzig, serta menuai kritik atas penampilannya dalam kekalahan City 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions.

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Maresca membela penuh kiper utamanya . Ia mengakui kesalahan-kesalahan itu, tetapi juga menyoroti kemampuannya menghentikan tembakan. "Dia tampil bagus," kata Maresca tentang Donnarumma. "Saya pikir bersama tim nasional, dia melakukan kesalahan dalam proses membangun serangan. Namun, di Italia dia menjadi pemain terbaik dalam pertandingan itu. Dia melakukan banyak penyelamatan bagus. Kami melakukan beberapa kesalahan dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Gigi turut melakukan kesalahan. Dia menyadarinya. Semoga dia tidak melakukan kesalahan lagi. Dia akan menjadi starter melawan Fulham."

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Menghadapi tekanan akibat harga transfer

Enzo Fernandez juga tak luput dari sorotan. Ia bergabung dengan City dari Chelsea melalui transfer bernilai sekitar £125 juta. Gelandang asal Argentina itu telah tampil 14 kali di semua kompetisi sejauh musim ini, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist. Penampilannya mendapat perhatian saksama setelah kepindahannya yang mahal dari Stamford Bridge.

"Kami memenangi pertandingan dengan Enzo di lapangan. Saya tahu ketika ada kekalahan, kami semua mencari alasannya dan terkadang kami berpikir penyebabnya ini atau itu," tambah Maresca. "Mungkin terkadang kami membutuhkan keseimbangan yang lebih baik, pemain yang berbeda di lapangan. Itu bergantung pada pertandingannya. Namun, kami memenangi pertandingan dengan Enzo dan kami juga kalah dengan Enzo. Ini bukan hanya soal Enzo. Saya tidak bisa mengendalikan berapa yang kami bayar untuk para pemain. Orang-orang mungkin berpikir dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Dia manusia dan dia akan melakukan sejumlah kesalahan."

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City fokus selangkah demi selangkah

Menjelang periode penting pada akhir tahun, Maresca enggan membahas persaingan gelar atau kemungkinan meraih trofi pada 2027. Manchester City saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga Primer dengan 21 poin, hanya tertinggal satu poin dari Brighton di posisi kedua dan enam poin dari juara bertahan Arsenal. Namun, manajer City itu menerapkan pendekatan untuk fokus pada satu pertandingan setiap kali, dengan seluruh perhatian tertuju pada tugas terdekat: mengalahkan Fulham yang sulit ditundukkan.

"Menang pada Sabtu [melawan Fulham] adalah target utama saya. Saya suka fokus pada satu pertandingan setiap kali," tegasnya. "Saya tidak suka memikirkan Februari atau Maret. Saya ingin fokus pada pertandingan berikutnya, lalu ketika kami tiba di bulan Maret dan akhir musim, kami akan melihat posisi kami dan menetapkan target serta tujuan."