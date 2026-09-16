Seperti dilaporkan Bild, eksperimen dengan Kimmich sebagai bek kanan tim DFB untuk sementara kembali diakhiri. Menurut laporan tersebut, Klopp sudah memutuskan dalam sebuah pembicaraan dengan Kimmich saat kunjungan pertamanya ke Bayern pada awal Bundesliga, untuk kembali memainkan pemain berusia 31 tahun itu di posisi aslinya di lini tengah sentral, yang juga ia tempati di klub. Dalam proses itu, ia juga disebut telah memutuskan bahwa Kimmich tetap menjadi kapten tim nasional Jerman.

Topik Kimmich sebagai bek di masa lalu berulang kali menjadi bahan pembicaraan. Mantan pelatih timnas Julian Nagelsmann berkali-kali memainkan Kimmich sebagai bek kanan, termasuk pada Piala Dunia yang mengecewakan di Amerika Utara. Kabarnya, Nagelsmann sempat memberi gambaran kepada Kimmich pada turnamen besar musim panas itu bahwa ia akan kembali bermain di lini tengah mulai babak 16 besar. Namun, tim DFB sudah tersingkir satu putaran lebih awal, yakni di babak 32 besar, setelah kalah adu penalti dari Paraguay.

Siapa yang bisa bermain sebagai bek kanan di tim DFB di bawah Jürgen Klopp?

Posisi bek kanan di tim Jerman sudah cukup lama menjadi area bermasalah. Kini solusi harus kembali dicari. Sebagai kandidat untuk jeda internasional pertama pada akhir September hingga awal Oktober, nama-nama seperti Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Ridle Baku (RB Leipzig), atau juga gelandang murni yang juga bisa beroperasi sebagai bek sayap, disebut-sebut. Di antaranya Felix Keidel (SV Elversberg) dan Merlin Röhl (FC Everton).

Klopp akan mengumumkan skuadnya untuk empat laga internasional mendatang melawan Belanda (24 September), Yunani (27 September dan 4 Oktober), serta Serbia (1 Oktober) pada Kamis pukul 10.00 dalam konferensi pers di kampus DFB di Frankfurt. Sampai saat itu, kalian bisa menemukan rumor di sini soal siapa yang masuk dan siapa yang tidak.