Ini soal Catalunya dan Cristiano Ronaldo: Karim Adeyemi melontarkan pernyataan pedas setelah kepindahannya ke Barcelona

Sepekan setelah transfernya senilai 22 juta euro dari Borussia Dortmund ke Barcelona, Karim Adeyemi memberikan wawancara panjang pertamanya dan dalam kesempatan itu mula-mula menegaskan peran pelatih Hansi Flick dalam kepindahannya.

"Dia menelepon saya begitu saja dan bertanya apakah saya ingin datang. Saya mengatakan kepadanya bahwa tentu saja saya akan melakukannya, karena ini adalah klub terbesar di dunia dan kesempatan seperti ini hanya datang sekali seumur hidup," kata Adeyemi kepada Mundo Deportivo. "Dia tidak perlu meyakinkan saya. Saya sudah lama memercayainya dan sangat menghormatinya."

Di sisi kanan, pemain 24 tahun itu ke depannya kemungkinan akan bersaing memperebutkan menit bermain dengan superstar Lamine Yamal, tetapi itu tidak membuatnya khawatir: "Saya tidak takut pada pemain mana pun. Saya tahu bahwa saya akan mendapat kesempatan bermain jika saya memberikan yang terbaik." Setelah gagal tampil di Piala Dunia, Adeyemi ingin merekomendasikan dirinya untuk kembali ke tim DFB di bawah pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp: "Hanya saya yang bisa memutuskan apakah saya kembali ke tim nasional atau tidak. Saya yakin bahwa saya akan ada di sana jika saya bermain dengan baik."

Karim Adeyemi tentang Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

Ketika ditanya soal rekan setim terbaik yang pernah dimilikinya sejauh ini, Adeyemi menyebut Marco Reus dan Thomas Müller. Untuk lawan terbaiknya, ia membuat pilihan yang cukup sensitif dari sudut pandang Barca: "Dalam pertandingan itu dia memang tidak berada dalam performa terbaiknya, tetapi saya pernah bermain melawan Cristiano dan dia adalah salah satu yang terbaik." Setelah itu, Adeyemi untuk berjaga-jaga juga menyebut bahwa rival abadi Ronaldo, ikon Barca Lionel Messi, pada dasarnya adalah yang terbaik - tetapi sejauh ini dia belum pernah bermain melawannya.

Sementara itu, Adeyemi tampaknya juga belum terlalu banyak memikirkan tempat tinggal barunya. Ketika ditanya apakah dia mengetahui sesuatu tentang Catalunya, dia menjawab singkat: "Tidak, saya belum pernah ke sana." Saat ini Barca sedang mempersiapkan diri di Inggris untuk musim baru.

Ketika ditanya soal pertandingan Barca tertentu yang masih dia ingat, dia menyebut duel legendaris dengan Paris Saint-Germain. Pada 2017, klub Katalan itu membalikkan kekalahan 0-4 pada leg pertama di Liga Champions berkat kemenangan 6-1 pada leg kedua. "Saya rasa itu adalah salah satu pertandingan paling gila yang pernah ada," ujar Adeyemi.