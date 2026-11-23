Bagikan Ikuti GOAL di Google

Enzo Maresca tidak khawatir dengan empat laga tanpa kemenangan Manchester City di Liga Primer. Ia menilai kemerosotan itu sebagai bagian wajar dari proses memulai ulang setelah satu dekade bersama Pep Guardiola. Pelatih asal Italia itu ingin timnya menemukan keseimbangan yang tepat di lini pertahanan dan tengah saat bersiap menyambut kembali seorang legenda klub di Stadion Etihad dalam laga Liga Champions.

Iklan

Maresca sebut kemerosotan City bagian dari proses memulai ulang

Maresca menilai kesulitan City belakangan ini sudah bisa diperkirakan saat klub beradaptasi dengan kehidupan tanpa Guardiola. Pelatih asal Italia itu mengawali musim pertamanya dengan tujuh kemenangan beruntun di Liga Primer, tetapi City kini gagal menang dalam empat laga liga, termasuk hasil imbang yang mengecewakan melawan Fulham, ketika gol Erling Haaland dianulir .

“Bagi saya, ini bagian dari proses karena ini seperti memulai ulang,” katanya dalam konferensi pers pada Senin. “Ini seperti memulai kembali setelah 10 tahun bersama manajer yang sama, wajah yang sama, kata-kata yang sama, metode yang sama.”

“Kami bisa menemukan keseimbangan yang tepat”

Maresca menegaskan tidak ada alasan untuk khawatir dan timnya membutuhkan waktu untuk tampil konsisten. “Tidak mudah mengubah segalanya secara tiba-tiba,” tambahnya. “Bagi saya pribadi, semua ini sepenuhnya wajar dan semoga secepat mungkin kami bisa menemukan keseimbangan yang tepat di semua lini, pertahanan dan lini tengah, serta tampil konsisten.

“Itulah, bagi saya, perbedaan antara kami dan klub-klub lain saat ini.” Pekan lalu, ia membantah anggapan bahwa kesulitan City berkaitan dengan klub yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran keuangan dalam kasus berkepanjangan mereka dengan Liga Primer.

Iklan Iklan

De Bruyne kembali ke Etihad bersama Napoli

City mengalihkan fokus dari kompetisi domestik pada Selasa saat menjamu Napoli. Laga itu membawa Kevin De Bruyne kembali ke Etihad setelah ia meninggalkan klub pada musim panas 2025. Maresca, yang bekerja bersama pemain Belgia itu sebagai asisten Guardiola pada musim 2022-23 ketika City meraih tiga trofi, melontarkan banyak pujian.

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 NAP Tonton

“Bukan hanya bagi saya secara pribadi, saya pikir juga bagi sejarah klub ini,” katanya. “Dalam 10 tahun terakhir, setiap kali klub ini meraih trofi, Kevin ada di sini dan menjadi pemain penting. Ia pemain fantastis, sosok yang luar biasa, sopan, fantastis. Bagi saya, bekerja dengannya adalah sebuah kehormatan.”

Napoli dan Arsenal menanti City dalam pekan penting

Maresca juga mengonfirmasi bahwa Matheus Nunes kembali tersedia setelah cedera. City berada di posisi ketujuh klasemen Liga Champions yang diikuti 36 tim setelah memenangi tiga dari empat pertandingan. Kemenangan atas Napoli akan meredakan tekanan sebelum mereka menghadapi juara bertahan Arsenal pada akhir pekan ini.