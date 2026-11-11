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Penyerang Bournemouth Eli Junior Kroupi mendapat panggilan pertamanya ke timnas senior Prancis dari pelatih Zinedine Zidane menyusul cedera yang dialami Marcus Thuram. Penyerang berusia 20 tahun itu kini memiliki peluang emas untuk menjalani debut internasional dalam laga mendatang melawan Italia dan Turki.

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Zidane memanggil penyerang muda Bournemouth

Kroupi mendapat panggilan pertamanya ke tim senior timnas Prancis. Pelatih Zidane memilih pemain berusia 20 tahun itu sebagai pengganti langsung Thuram, yang terpaksa mundur dari skuad karena masalah fisik.

Kroupi baru tampil tiga kali di Liga Primer bersama Bournemouth sejauh musim ini. Panggilan mendadak ke timnas senior ini menjadi tonggak penting dalam karier penyerang muda tersebut. Sebelumnya, ia tampil mengesankan di berbagai kelompok usia timnas Prancis sebelum pindah secara permanen ke Inggris. Kini, di bawah arahan Zidane, ia menghadapi tantangan besar untuk tampil di level tertinggi.

Momen impian bagi keluarga

Panggilan itu sangat mengejutkan keluarga Kroupi, terutama mengingat sang pemain belakangan mengalami masalah kebugaran. Ayahnya, Eli Kroupi, mantan pemain timnas Pantai Gading dan penyerang Lorient, mengakui bahwa mereka tidak menyangka akan menerima telepon dari Zidane.

"Kami memang tidak terlalu mengharapkannya karena dia baru pulih dari cedera," kata ayah Kroupi kepada Ouest-France. "Ini sebuah mimpi. Mengingat apa yang telah dia lakukan sejak bermain di kelompok usia muda, dan juga musim lalu, ini adalah sebuah penghargaan. Apakah dia pantas mendapatkannya? Bukan saya yang berhak menjawab. Namun, bagus bahwa pelatih memanggilnya."

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Siap membuktikan kemampuannya

Kroupi meninggalkan Lorient untuk bergabung dengan Bournemouth dua musim lalu dan memulai perjalanan yang penuh tantangan untuk memantapkan diri di Liga Primer yang menuntut. Penyerang itu kini bertekad memanfaatkan kesempatan tak terduga ini untuk membuat Zidane terkesan selama jeda internasional.

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Ayahnya tetap yakin bahwa pemain berusia 20 tahun itu memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan besar dalam pemusatan latihan timnas senior Prancis. Ia percaya sang penyerang akan menunjukkan kemampuannya di lapangan.

"Dalam pemusatan latihan pertamanya ini, hanya Junior yang tahu apa yang mampu dia lakukan," lanjut ayahnya. "Jawabannya akan terlihat di lapangan, tetapi dia tahu ke mana dia ingin melangkah."

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Italia dan Turki menanti sang penyerang

Kroupi kini akan bergabung dengan rekan-rekannya di timnas saat Prancis bersiap menghadapi dua pertandingan penting. Ia tentu sangat ingin menarik perhatian Zidane dalam sesi latihan dan mencatat penampilan pertamanya bersama timnas senior.

Prancis dijadwalkan menghadapi Italia pada 12 November, laga yang berpotensi menjadi ujian berat perdana bagi pemain muda Bournemouth itu. Jika tidak tampil melawan Italia, kesempatan kedua bisa datang hanya tiga hari kemudian.

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Tim asuhan Zidane kemudian akan menghadapi Turki pada 15 November untuk menutup jeda internasional kali ini. Kroupi sangat berharap dapat kembali ke pesisir selatan Inggris dengan status sebagai pemain timnas senior.