Mikel Arteta memohon kepada para pejabat Liga Primer Inggris untuk mengambil keputusan cepat dan menerapkannya langsung musim ini.

Menurut surat kabar "The Sun", Arteta menuntut perluasan daftar pemain tim pada hari-hari pertandingan demi "kesejahteraan para pemain".

Aturan saat ini mengizinkan para pelatih untuk menominasikan sembilan pemain di bangku cadangan, meningkat dari tujuh pemain yang diizinkan sebelum pandemi Covid-19.

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Namun Arteta ingin para pejabat Liga Primer Inggris menambah jumlah tersebut agar ia tidak terpaksa mengeluarkan pemain mana pun.

Pelatih Arsenal, yang timnya akan menghadapi Aston Villa malam ini, terpaksa mengeluarkan bintang seperti Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus dari daftar timnya musim ini, dan ia merasa hal itu menimbulkan sejumlah masalah, sementara kini kedua pemain itu dijadwalkan pergi.

Arteta mengatakan: "Itulah sebabnya saya memohon kepada para pejabat Liga Primer Inggris untuk memperbanyak angka-angka itu, semata-mata demi keselamatan para pemain, yang merupakan hal terpenting."

Ia melanjutkan: "Saya rasa setiap tim membutuhkan lebih dari 20 pemain di lapangan, idealnya, untuk mempertahankan tingkat tuntutan pada pertandingan-pertandingan internasional yang kami hadapi, tetapi inilah aturannya, dan di dalam aturan ini, kami harus bermain."

Ia menambahkan: "Kami perlu sangat dekat dengan para pemain untuk menjelaskan situasi-situasi itu dengan cara yang benar, agar semua orang merasa penting, karena mereka memang benar-benar penting."

Arteta tidak ingin terus melakukan pembicaraan yang "sulit" dengan para pemain yang lebih memilih berada bersama tim ketimbang tinggal di rumah dan menonton pertandingan di televisi.

Ia menambahkan: "Pertanyaan itu harus ditujukan kepada para pemain lebih dari kepada siapa pun. Apa yang mereka inginkan? Jika mereka berkata: tidak, saya lebih memilih tinggal di rumah, maka saat itu kami akan menghadapi masalah karena mereka tidak akan menyukai apa yang mereka lakukan."

Ia melanjutkan: "Namun saya yakin jika Anda bertanya kepada para pemain, semua akan ingin menjadi bagian dari tim pada hari pertandingan, kalau tidak, Anda harus memberi tahu salah satu dari mereka bahwa dia bahkan bukan bagian dari daftar tim pada hari pertandingan. Hal itu sangat sulit. Dan itu tidak akan menguntungkan siapa pun."

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Arteta melanjutkan: "Ini tidak menguntungkan klub, tidak berguna dalam penilaian terhadap pemain, dan tidak membantu mereka merasa menjadi bagian darinya. Menurut saya, ini adalah masalah nyata dan memiliki solusi yang sangat sederhana."