Apa penyebabnya? Menurut statuta federasi sepak bola Chile, ANFP, dilarang memakai nama panggilan di bagian belakang jersey. Karena itu, Vozinha ke depannya akan bermain untuk juara rekor Chile dengan menggunakan nama sipilnya.

Nama tersebut adalah Josimar Evora Dias. Di Colo-Colo, sang kiper harus memutuskan apakah akan memakai "Evora Dias", hanya "Evora", atau hanya "Dias" di bagian belakang jerseynya.

Bagi klub top Chile itu, situasi ini tentu sangat menjengkelkan karena selain tambahan kekuatan di lapangan, mereka juga berharap mendapat gebrakan pemasaran dari Vozinha. Bagaimanapun, pemain berusia 40 tahun itu menjadi terkenal di seluruh dunia dalam semalam berkat penampilan gemilangnya untuk tim underdog Tanjung Verde saat bermain imbang 0-0 pada laga pembuka Piala Dunia melawan Spanyol, yang kemudian menjadi juara dunia. Jumlah pengikutnya di Instagram setelah itu melesat cepat dari sebelumnya nyaris 50.000, dan kini hampir 30 juta orang mengikuti Vozinha di platform media sosial tersebut.

Hampir 30 juta orang mengikuti Vozinha di Instagram

Semuanya merupakan calon pembeli potensial jersey Colo-Colo dengan nama Vozinha di bagian belakang. Fakta bahwa sang penjaga gawang harus bermain dengan nama sipilnya tentu sama sekali tidak akan membantu angka penjualan jersey tersebut.

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Setelah penampilan gala melawan Spanyol, Vozinha juga menunjukkan performa kuat di sisa turnamen dan secara sensasional berhasil membawa debutan Piala Dunia Tanjung Verde lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Vozinha dan kawan-kawan kemudian merepotkan favorit mutlak Argentina dan bahkan sempat memimpikan kejutan terbesar, tetapi Tanjung Verde akhirnya harus mengakui keunggulan Lionel Messi dan kawan-kawan dengan skor 2-3 setelah perpanjangan waktu.

Vozinha ke depannya bermain bersama eks bintang Bayern di Colo-Colo

Vozinha terakhir kali bermain selama dua tahun untuk klub divisi dua Portugal, GD Chaves, dan kontraknya di sana berakhir pada musim panas ini. Setelah penampilan kuat di Piala Dunia, beberapa klub menyatakan minat kepada sang kiper, termasuk Real Betis dan klub-klub dari Arab Saudi. Namun, baru-baru ini Vozinha memutuskan bergabung dengan Colo-Colo, di klub juara rekor asal Santiago de Chile itu ia menandatangani kontrak hingga akhir tahun. Melalui opsi, kontrak tersebut bisa diperpanjang satu tahun lagi.

Di Colo-Colo, Vozinha nantinya juga akan bermain bersama mantan bintang Bayern dan Juventus, Arturo Vidal. Gelandang berusia 39 tahun itu kembali ke klub masa kecilnya pada awal 2024, klub yang dulu menjadi tempat awal ia memulai perjalanannya ke dunia sepak bola yang lebih luas.