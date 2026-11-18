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Penyerang Manchester City, Allan, menjalani debut bak mimpi di sepakbola internasional pada Selasa saat Brasil menang telak 7-0 atas Singapura. Mantan pemain muda Palmeiras itu masuk dari bangku cadangan untuk mencetak gol dan menyumbang assist, melengkapi penampilan klinis Brasil dalam laga terakhir mereka pada 2026.

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Debut impian bagi Allan

Pemain muda Manchester City, Allan, tak bisa mengharapkan awal yang lebih baik untuk kariernya di tim nasional senior . Masuk pada menit ke-14 babak kedua, penyerang itu langsung memberi dampak. Pada sentuhan keduanya dalam pertandingan, ia memberikan assist sempurna untuk Rayan, sebelum akhirnya mencetak gol sendiri untuk melengkapi kemenangan telak tujuh gol tim tamu.

Mengenang pencapaian itu, sang penyerang mengungkapkan kegembiraan besarnya setelah mewujudkan impian seumur hidup. "Tentu saja (ini debut impian). Berada di sini saja sudah merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Saya menjalani salah satu pekan terbaik dalam hidup saya di sini, mengenakan seragam tim nasional, bersama pemain-pemain hebat, dan menjalani debut dengan satu gol serta satu assist sangat berarti bagi saya," katanya, seperti dikutip Globo Esporte.

Pemain muda rayakan gol bersejarah dengan penghormatan untuk keluarga

Debut impian bisa membuat pemain muda paling tenang sekalipun kewalahan, dan sang penyerang larut dalam kegembiraan setelah mencetak gol bersejarah itu. Ia mengaku sempat terpana dan sulit percaya ketika bola masuk ke gawang, sebelum nalurinya mengambil alih. Di tengah riuh penonton, ia langsung teringat kepada Tuhan dan keluarganya, lalu melakukan selebrasi khasnya sebagai penghormatan yang menyentuh dan sangat pribadi untuk saudara perempuannya.

"Ketika melihat bola masuk, saya bahkan tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Yang terpikir oleh saya hanyalah bersyukur kepada Tuhan dan merayakannya seperti biasa, dengan penghormatan untuk saudara perempuan saya, seperti yang biasa saya lakukan. Saya tiba di ruang ganti dan melihat video ayah saya berteriak sambil berlutut. Saya juga pergi ke tribune untuk menemui istri saya, yang terharu. Hati saya dipenuhi kebahagiaan," jelasnya.

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Gelombang talenta baru Ancelotti

Carlo Ancelotti memanfaatkan jeda internasional November untuk bereksperimen dengan skuadnya, dengan memberi kesempatan kepada lima wajah baru. Allan menjadi salah satu pemain baru yang paling menonjol dan tampak bertekad memaksimalkan peluangnya di bawah pelatih veteran asal Italia itu. Sang penyerang berbicara tentang pentingnya memanfaatkan setiap detik pengalaman tersebut sambil bekerja bersama para bintang dunia yang sudah mapan di skuad Brasil.

"Saya berusaha memanfaatkan ini semaksimal mungkin, benar-benar memaksimalkannya. Kami tidak tahu kapan akan kembali lagi. Berada di sini berarti memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, belajar, dan juga tampil bagus agar saya bisa kembali," ungkap pemain City itu.

Menutup tahun dengan gemilang

Kemenangan ini memungkinkan Brasil menutup 2026 dengan hasil positif, sekaligus menampilkan para bintang mereka yang sudah mapan serta pemain-pemain muda yang siap mengambil peran lebih besar. Meski lawan hanya memberikan sedikit perlawanan, kelancaran permainan menyerang Brasil dan keberhasilan memadukan pemain seperti Allan menunjukkan masa depan yang cerah. Brasil kini akan memasuki masa jeda kompetisi dengan banyak hal positif untuk direnungkan sembari bersiap menghadapi tantangan tahun mendatang.