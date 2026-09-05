Axel Hefer, dewan pengawas klub promosi FC Schalke 04, pun melontarkan sebuah usulan untuk membuat Bundesliga kembali lebih menarik dan seimbang menurut pandangannya.

"Dalam 13 tahun hidupnya, putra saya hanya sekali merasakan juara yang berbeda - itu pada akhirnya jadi membosankan," kata Hefer dalam wawancara dengan Bild. "Saya yakin Bayern juga seharusnya punya kepentingan besar untuk memikirkan format kompetisi. Dengan begitu mereka tetap bermain di Liga Champions setiap tahun, tetapi di sisi lain juga ada sedikit lebih banyak ketegangan di liga."

Bos Schalke Hefer ingin format kompetisi berbeda di Bundesliga

Dominasi ekstrem sang juara rekor itu merugikan "produk sepakbola". Karena itu, menurut Hefer, perlu dipikirkan perubahan terhadap format liga yang ada saat ini agar kompetisi kembali menghadirkan lebih banyak ketegangan.

Presiden Bayern Herbert Hainer, yang juga ikut dalam percakapan tersebut, dengan tegas menolak hal itu. Jika yang dimaksud Hefer adalah sistem playoff, dia tidak setuju: "Siapa pun yang berada di puncak setelah 34 pertandingan harus menjadi juara Jerman." Sebagai contoh, Hainer merujuk pada Bundesliga basket musim lalu, ketika Bayern sebagai tim terbaik di putaran utama kehilangan gelar dari Alba Berlin di playoff.

Dalam saat yang sama, Hainer memperingatkan agar Bundesliga tidak digambarkan lebih buruk daripada kenyataannya. "Dua tahun lalu Leverkusen merayakan gelar juara, persaingan juga selalu ketat dalam perebutan tempat-tempat internasional atau degradasi."

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Dominasi Bayern: Hainer dan Hefer sepakat dalam satu hal

Hefer membalas dan menegaskan bahwa baginya tolok ukur yang berbeda adalah hal yang menentukan. "Saat saya mendengarkan Anda, Tuan Hainer, saya merasa bahwa dalam hal ini kami pada dasarnya memiliki pandangan yang berbeda. Kami menjadikan menginspirasi orang sebagai panji kami - itulah kredo tertinggi kami." Antusiasme muncul ketika seseorang meraih sesuatu yang sebenarnya belum benar-benar ia miliki dengan pasti.

Pada akhirnya, Hainer sepakat dengan Hefer dalam satu hal: "Anda benar, di situ ada kontradiksi pada diri saya: Saya ingin menjadi juara setiap tahun!"

Pada Sabtu, FC Schalke 04 dan Bayern Munchen akan saling berhadapan di Bundesliga (kick-off: 18.30).