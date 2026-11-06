Bagikan Ikuti GOAL di Google

Untuk pertama kalinya sejak debutnya, Nick Woltemade tidak masuk skuad timnas Jerman. Performa sang penyerang sebenarnya tidak buruk, tetapi keputusan keliru yang diambil pada musim panas justru menyulitkannya.

Iklan

Ketika DFB mengumumkan skuad resminya pada Kamis siang untuk laga internasional Nations League mendatang melawan Serbia (13 November) dan Belanda (16 November), ada satu orang yang barangkali sangat gembira: Niclas Füllkrug. Penyerang Werder Bremen yang sempat dianggap sudah habis setelah kepindahannya ke West Ham United pada musim panas 2024 dan paceklik gol berkepanjangan yang menyusulnya itu menjadi bukti terbaik bahwa keadaan di tim nasional terkadang bisa berubah begitu cepat.

Belum genap setengah tahun lalu, ia masih jauh dari kemungkinan kembali ke tim DFB, yang membuatnya absen dari Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kini, hanya beberapa bulan kemudian, Füllkrug menjadi pemain yang paling mencuri perhatian dan salah satu pemegang paspor Jerman dengan performa terbaik saat ini. Sejak kembali ke tepi Sungai Weser, pemain berusia 33 tahun itu mencetak 12 gol dalam sepuluh penampilan di semua kompetisi. Füllkrug mencetak setidaknya satu gol dalam masing-masing dari delapan pertandingan terakhirnya. Melawan Dortmund, Paderborn, dan Mainz, ia bahkan masing-masing mencetak dua gol.

Karena itu, sebuah "kegembiraan", kata pelatih tim nasional Jürgen Klopp dalam konferensi pers, baginya untuk "mengambil keputusan" dan memberi tahu pemain veteran tersebut bahwa ia boleh kembali bermain bersama tim nasional setelah lama melalui masa sulit. Füllkrug memiliki "pengaruh luar biasa terhadap permainan Bremen, bukan hanya lewat gol-golnya", tegas Klopp, sebelum menyimpulkan: "Terkadang, performa mengalahkan segalanya."

Getty Images

Bagaimana kiprah Nick Woltemade di Juventus Turin?

Dengan "segalanya", pelatih tim nasional itu mungkin antara lain merujuk kepada Nick Woltemade. Penyerang Juventus Turin, klub pemegang rekor gelar juara Italia, masih belum memenuhi ekspektasi tinggi. Dalam hal tertentu, ia adalah kebalikan dari Füllkrug yang tengah tampil begitu bagus.

Iklan Iklan

Padahal, jika hanya melihat statistik, kiprah pemain berusia 24 tahun itu tidak seburuk kesan yang mungkin muncul sekilas dari tidak dipanggilnya ia untuk pertama kali sejak debutnya bersama tim DFB pada Juni 2025. Sejak bergabung dengan Si Nyonya Tua, Woltemade mendapat kesempatan bermain kurang lebih secara rutin dan beberapa kali menunjukkan kualitasnya, terutama di Liga Europa. Di Serie A, ia belum mencetak gol ataupun terlibat langsung dalam terciptanya gol setelah delapan penampilan. Namun, di kompetisi Eropa ia menyumbang tiga gol, dua di antaranya lewat penalti, serta tiga assist dalam empat pertandingan.

Topik Terkait

Terakhir, ia kembali memperlihatkan kemampuannya pada Kamis malam dengan bermain baik dalam kemenangan tandang 2-1 di Alkmaar dan memberi assist untuk gol Randal Kolo Muani yang mengubah skor menjadi 2-0. Dengan demikian, Woltemade terlibat langsung dalam setidaknya satu gol di setiap pertandingan kompetisi Eropa yang ia mainkan untuk Bianconeri.

Jadi, masalah Woltemade, yang mungkin juga menjadi salah satu alasan ia tidak dipanggil ke tim DFB, bukanlah bahwa ia sama sekali tidak mampu menunjukkan performa di lapangan saat mengenakan seragam Juve. Angka-angka itu jelas membantahnya. Yang terbukti jauh lebih buruk adalah keputusan yang diambil mantan penyerang Bundesliga itu pada musim panas lalu: bergabung dengan klub Turin tersebut.

Getty Images

Iklan

Mengapa Nick Woltemade pindah ke Juve?

Tak diragukan lagi, bertahan di klubnya saat itu, Newcastle United, yang kabarnya membayar €75 juta kepada VfB Stuttgart pada 2025, juga bukan pilihan mudah jika ia ingin merebut tempat dan mendapat menit bermain secara rutin. Sebab, di bawah Eddie Howe, yang mundur pada musim panas, Woltemade, jika dinilai secara adil, sering kali tak lebih dari pemain pengganti yang sesekali mendapat kesempatan bermain pada menit-menit akhir dan jarang mampu tampil menonjol.

Namun, seperti disebutkan, masa Howe kini sudah berlalu. Mantan pelatih tim junior RB Leipzig, Matthias Jaissle, mengambil alih kendali Magpies dan sejak awal menjanjikan kesempatan untuk memulai lagi kepada Woltemade, meski ia mungkin harus menunggu gilirannya terlebih dahulu mengingat gaya bermain dengan pressing intens yang disukai Jaissle. Woltemade tampaknya tidak mau mengambil risiko kembali menjadi pilihan kedua selama satu musim lagi dan memilih pergi ke Italia.

Getty Images

Iklan

Bisakah Nick Woltemade kembali ke tim DFB?

Menurut Klopp, kepindahan itu "pada dasarnya langkah yang sangat cerdas". Bagaimanapun, Juventus dapat menawarkan lingkungan yang sama sekali baru kepada pemain berusia 24 tahun itu setelah masa yang sangat suram di Newcastle. "Liga yang berbeda, cuaca yang lebih baik", serta Luciano Spalletti sebagai pelatih dengan gagasan permainan yang mungkin lebih sesuai bagi Woltemade, bisa membantunya kembali ke performa terbaiknya. Klopp menegaskan bahwa fakta bahwa mantan juara beruntun Italia yang tengah terpuruk itu sudah lama bukan lingkungan yang mendukung bagi karier pemain di persimpangan jalan, dan kian kehilangan relevansi secara olahraga, "tentu bukan karena Nick. Sedikit pun tidak."

Namun, justru di situlah letak masalah besarnya. Juventus telah bertahun-tahun bergulat dengan begitu banyak persoalan internal sehingga hampir mustahil bagi seorang pemain untuk tampil maksimal pekan demi pekan demi menunjukkan kelayakannya masuk tim nasional. Skuad yang disusun tanpa arah yang jelas dan masalah keuangan besar, dengan klub Turin itu baru-baru ini menyatakan telah menutup tahun finansial 2025/26 dengan kerugian €66 juta, membuat prestasi mereka terus menurun selama bertahun-tahun. Di Serie A, klub-klub lain seperti Inter, Milan, atau Napoli sudah lama bersaing memperebutkan gelar di antara mereka sendiri. Juventus pun gagal lolos ke Liga Champions dua kali dalam empat tahun terakhir.

Iklan

Ditambah lagi, media di Italia pada umumnya sangat kritis, sesuatu yang sudah beberapa kali dialami Woltemade. Surat kabar besar seperti Gazzetta dello Sport atau Tuttosport terus-menerus mencerca penampilan pemain Jerman itu. Penilaian mereka bahkan terkadang menyerupai perburuan kambing hitam. Contohnya saat kekalahan 0-2 dari FC Genoa satu setengah pekan lalu. Woltemade masuk menggantikan Federico Gatti pada jeda pertandingan ketika skor sudah 0-2, tetapi setelahnya ia seolah-olah dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Padahal, ia baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik Juventus bulan ini.

Setidaknya, Klopp tampaknya memahami situasi khusus tersebut. "Sejujurnya, Nick justru sedang melalui periode yang baik di Juve. Banyak hal mulai kembali, tetapi ia memang melewati masa yang tidak mudah setelah kepindahannya," jelas pelatih tim nasional itu. Woltemade disebutnya "berada di jalur yang baik. Hanya saja, ancaman golnya masih sedikit kurang." Sebaliknya, Füllkrug saat ini menunjukkan ketajamannya dengan cara yang mengesankan. Karena itu, Klopp pun menyimpulkan: "Itu keputusan yang relatif mudah." Füllkrug dipilih, Woltemade tidak.