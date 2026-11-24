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Massimiliano Allegri menyebut kemenangan atas Manchester City akan menjadi “mimpi” bagi Napoli yang berupaya mengamankan tempat di fase gugur Liga Champions. Pelatih Napoli itu mengakui skuadnya sudah berada di batas kemampuannya menjelang lawatan berat ke Stadion Etihad untuk menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa.

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Allegri hadapi krisis cedera jelang lawatan ke Etihad

Allegri tampak frustrasi dengan kondisi kebugaran skuadnya saat Napoli bersiap menghadapi laga penting di Liga Champions. Berbicara menjelang pertandingan di Manchester, pelatih asal Italia itu menyoroti betapa terbatasnya opsi rotasi akibat daftar pemain absen yang terus bertambah.

“Jumlah pemain kami sangat terbatas. Saat ini, pemain yang sama terus bermain. Kami tidak banyak berlatih karena ada risiko kehilangan pemain lain,” kata sang pelatih kepada Sky Sport. Masalah ketersediaan pemain terutama terasa di lini belakang dan tengah, dengan beberapa pemain inti masih absen di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Napoli kini harus mengelola beban berat karena pertandingan dijadwalkan setiap tiga hari. Allegri pun menyayangkan datangnya masalah fisik ini pada saat seperti sekarang. Pemain yang absen antara lain Stanislav Lobotka, Alessandro Buongiorno, dan kapten Giovanni Di Lorenzo, sementara Alex Meret juga absen karena cedera .

Rencana taktik untuk meredam Manchester City

Menghadapi Manchester City asuhan Enzo Maresca menghadirkan tantangan taktik tersendiri. Allegri sadar timnya harus bermain dengan presisi secara teknik agar mampu bersaing. “Malam ini pertandingan yang menarik menanti kami. Kami menghadapi salah satu tim terkuat di Eropa. Dalam pertandingan seperti ini, Anda harus bermain baik secara teknik dan membuat sedikit kesalahan saat menguasai bola. Kami berharap bisa tampil baik,” jelas Allegri.

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Allegri memperingatkan para pemainnya agar tidak memainkan umpan-umpan pendek berisiko di wilayah sendiri karena hal itu bisa membuka peluang bagi “serangan balik singkat” yang menjadi kekuatan City. Sang pelatih yakin timnya punya kualitas untuk mengancam tuan rumah jika mampu melewati gelombang tekanan awal, asalkan mereka tidak dengan mudah kehilangan bola di area berbahaya.

Pertandingan berikutnya ARS Premier League 11.30 MCI

Impian lolos ke babak play-off dan kebanggaan di kompetisi domestik

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Meski menghadapi situasi sulit, hasil yang akan didapat jika menang di Manchester jelas: tempat di babak berikutnya hampir pasti terjamin. Allegri tidak mengecilkan arti pertandingan ini. “Jika kami menang, kami praktis sudah berada di babak play-off. Itu mimpi bagi kami,” ujarnya. Ambisi itu menjadi pendorong bagi skuad yang menunjukkan ketangguhan di kompetisi domestik, tetapi kesulitan tampil konsisten di pentas Eropa.

Pelatih Napoli itu juga memberikan dukungan kepada sesama pelatih, khususnya dengan memuji pekerjaan Alvini di Frosinone. Allegri menyebut Alvini sebagai “fenomena” yang gagasan taktiknya tetap jelas terlepas dari hasil-hasil terbaru. Ia mencatat bahwa tim yang tidak diunggulkan itu berhasil mengumpulkan 20 poin dengan tetap berpegang pada prinsip mereka, bahkan setelah meraih hasil buruk melawan klub seperti Milan.