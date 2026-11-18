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Antonio Rudiger menyebut paceklik trofi besar Real Madrid belakangan ini “mengerikan” setelah dua tahun tanpa gelar penting. Bek veteran itu menegaskan fokus utamanya tetap membawa klub kembali meraih kesuksesan di bawah Jose Mourinho menjelang berakhirnya kontraknya.

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Paceklik yang menyakitkan di Madrid

Rudiger mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam atas minimnya trofi besar yang diraih Madrid belakangan ini. Bek veteran itu menyebut situasinya “mengerikan” setelah dua tahun yang penuh gejolak bagi klub.

Real Madrid mengalami kekecewaan dalam dua musim beruntun, yakni 2024-25 dan 2025-26. Paceklik trofi yang parah itu memicu perubahan besar, dengan klub berganti pelatih tiga kali sejak Mei 2025.

Membangun kembali tim di bawah pelatih yang sudah dikenal

Berbicara kepada The Athletic, Rudiger menegaskan bahwa pikirannya tertuju pada tantangan di kompetisi domestik yang menanti. “Dua tahun tanpa gelar di Real Madrid,” akunya. “Ini mengerikan.”

Tanggung jawab mengembalikan kejayaan Real Madrid, pemegang rekor 15 gelar juara Eropa, kini berada di tangan Mourinho. Pelatih kepala itu kembali menangani tim di Bernabeu 13 tahun setelah masa tugas pertamanya berakhir, dengan tugas membangkitkan skuad yang tengah kesulitan. Dengan kontraknya saat ini akan habis pada Juni, Rudiger bertekad menutup kariernya dengan hasil gemilang. Bek itu menegaskan bahwa fokusnya saat ini sepenuhnya tertuju pada pertandingan: “Prioritas saya adalah menang.”

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Kembali ke panggung internasional

Pemain berusia 33 tahun itu kembali ke Jerman pekan ini untuk menerima acara perpisahan resmi dari tim nasional menjelang kemenangan mereka atas Belanda di Nations League. Bek tersebut mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada September, setelah mencatatkan 86 penampilan bersama tim nasional dan tiga kali tampil di Piala Dunia. Ia menjelaskan keputusannya: “Saya bukan orang dengan ego besar. Saya bisa katakan ada pemain-pemain yang lebih muda dan lebih segar, jadi sekaranglah waktunya.”

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 CEL

Mengejar Barcelona

Proses pembangunan kembali tim oleh Mourinho sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan signifikan. Real Madrid saat ini berada di posisi kedua di Liga, tertinggal hanya tiga poin dari rivalnya, Barcelona, dalam persaingan gelar. Mereka baru-baru ini meraih hasil terbaik mereka sejauh musim ini dengan mengalahkan rivalnya di El Clasico itu 2-1 di Camp Nou bulan lalu.