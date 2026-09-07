Pada hari Senin, gelandang berusia 31 tahun itu menjelaskan di Instagram bahwa ia harus mengambil jeda istirahat. Ia baru akan kembali tersedia setelah jadwal laga internasional pada akhir September dan awal Oktober.

"Sayangnya tubuh saya bereaksi terhadap meningkatnya beban setelah masa tanpa pertandingan," tulis Goretzka. "Ini membuat frustrasi, tetapi saya membutuhkan jeda singkat ini sekarang agar bisa kembali dengan kekuatan penuh."

Dalam unggahan yang sama, Goretzka berterima kasih kepada para penggemar juara Liga Europa itu atas sambutan hangat yang diterimanya. Ia merasa berada di tempat yang tepat dan merasa nyaman. Beberapa pekan ke depan ingin ia manfaatkan untuk pulih sepenuhnya.

Artinya, Goretzka setidaknya akan melewatkan empat pertandingan lagi. Di Liga Champions, Villa akan menghadapi laga melawan Club Brugge pada hari Selasa untuk memburu poin pertama musim ini. Selain itu ada dua pertandingan di Premier League dan satu laga di Piala Liga, sebelum jeda internasional dimulai.

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Aston Villa memulai musim baru dengan sangat buruk

Pada 10 Oktober, tim asal Birmingham itu kemudian akan melanjutkan perjalanan melawan Brentford.

Setelah delapan tahun bersama Bayern Munich, pemain yang sudah 73 kali memperkuat tim nasional itu pindah secara gratis ke Aston Villa, yang benar-benar mengawali musim dengan sangat buruk. Setelah tiga pertandingan, tim asuhan Emery itu masih tanpa kemenangan dan tanpa gol.

Setelah dua kekalahan di awal, Villa meraih poin pertama pada akhir pekan saat menghadapi Nottingham Forest. Pada bursa transfer musim panas, Villa kehilangan empat pemain kunci dari masa lalu yang begitu sukses, yakni Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans, dan Ollie Watkins.