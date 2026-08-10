"Jeda hidrasi dan seluruh pertunjukan serba ini-itu di sekelilingnya, saya rasa itu tidak diperlukan dan satu hal bisa saya katakan: Itu jelas bukan jalan yang akan kami tempuh di Eintracht Frankfurt dalam hal sepak bola", kata Hellmann pada Minggu dalam hari keluarga Eintracht di stadion Frankfurt di hadapan 17.000 fans.

Secara sangat spesifik, Hellmann mengamuk karena tiga kejadian: "Sejujurnya saya benar-benar tidak bisa percaya bahwa sesuatu yang sakral seperti jeda babak pertama begitu saja diperpanjang. Saya mengira segala hal mungkin terjadi, tetapi bahwa jeda babak pertama diperpanjang menjadi 35 menit, atau berapa pun akhirnya saat itu, bahwa kartu kuning dicabut karena seorang politikus menuntutnya dan bahwa Piala Dunia ingin dijual - sejujurnya saya selalu harus mencubit diri sendiri. Itu melampaui segala hal yang bisa kami toleransi."

Pada final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, jeda babak pertama diperpanjang untuk menyediakan waktu bagi beberapa penampilan musik. Namun pada akhirnya durasinya bukan 35 menit seperti yang diklaim Hellmann, melainkan 27 menit. Dalam kasus kedua yang disinggung Hellmann, yang dimaksud adalah skorsing yang dicabut untuk striker tuan rumah AS Folarin Balogun setelah intervensi Presiden AS Donald Trump. Dengan penjualan Piala Dunia, yang ia maksud adalah rencana investor milik Presiden FIFA Gianni Infantino yang banyak diperdebatkan, namun kini telah ditarik kembali.

Axel Hellmann menyaksikan tujuh laga Piala Dunia di stadion

Hellmann sendiri juga berada di AS selama Piala Dunia, menurut pengakuannya menyaksikan tujuh pertandingan secara langsung di stadion dan terkesan dengan atmosfernya: "Saya hanya bisa bilang, dari segi atmosfer memang luar biasa. Melihat banyak negara kecil, banyak fans dari sudut-sudut dunia yang sangat berbeda, dan antusiasmenya sangat besar."

Eintracht miliknya saat ini sedang mempersiapkan diri untuk musim baru di bawah pelatih baru lama Adi Hütter. Pada 21 Agustus, mereka akan bertandang menghadapi DJK Teutonia St. Tönis pada putaran pertama DFB-Pokal. Pembuka Bundesliga akan digelar pada 29 Agustus di markas Union Berlin.