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Manajer Manchester City Enzo Maresca mengakui timnya kesulitan menjaga ketenangan setelah tertinggal dalam pertandingan. Hasil imbang yang mengecewakan melawan Fulham pada Sabtu sore akhirnya mengakhiri rentetan luar biasa klub itu berupa 20 kemenangan beruntun atas tim asal London barat tersebut.

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Rentetan kemenangan akhirnya terhenti

Dominasi bersejarah Manchester City atas Fulham akhirnya berakhir pada Sabtu ketika tim asuhan Maresca ditahan imbang 1-1 di Stadion Etihad .

Tim tamu unggul lewat upaya pertama mereka dalam pertandingan tersebut. Oscar Bobb dengan mudah menembus lini belakang City sebelum mengumpan kepada Rodrigo Muniz, yang melepaskan penyelesaian akurat ke sudut atas gawang.

Merefleksikan hasil tersebut dan suasana terkini di klub, Maresca mengatakan kepada BBC Sport: "Ini masa yang sulit dari segi hasil. Kami tidak menyukai masa-masa seperti ini. Ini juga wajar ketika Anda sedang mencoba membangun sesuatu yang baru."

Maresca mengidentifikasi kekurangan taktis

Setelah Fulham membuka keunggulan, gol Erling Haaland untuk City dianulir setelah sundulannya ditepis Bernd Leno , yang masih memegang bola ketika sang penyerang mendorongnya melewati garis gawang. Elliot Anderson kemudian mencetak gol penyama kedudukan pada babak kedua lewat tembakan langsung dari luar kotak penalti setelah Fulham menghalau sepak pojok.

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"Ada sesuatu yang kami lakukan dengan keliru," aku Maresca ketika ditanya tentang kecenderungan timnya untuk tertinggal lebih dulu. "Setelah tertinggal, Anda melakukan berbagai hal dengan terburu-buru, dan itu tidak baik bagi kami. Kami harus menemukan cara untuk tidak kebobolan. Semua pertandingan Premier League seperti ini [lawan berusaha menyerang]."

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Anderson menjadi titik terang di tengah kesulitan

Voli memukau Anderson memberi Manchester City poin pertama mereka di Premier League dalam lebih dari sebulan sekaligus mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun di liga. Sebelum hasil imbang ini, City kalah dari Aston Villa (2-1), Brighton (1-0), dan Nottingham Forest (3-1).

Maresca memuji kontribusi pemain muda itu: "Gol yang fantastis. Kami sedang mencoba mencari solusi agar bisa bermain lebih ke depan. Dia bermain sangat baik. Hari ini kami mengubah sesuatu, Ayyoub dan Elliot. Elliot bermain sedikit lebih ke depan, dekat kotak penalti."

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Kecewa atas dianulirnya gol sundulan Haaland

Pertandingan ini juga diwarnai kontroversi, terutama terkait gol Haaland pada babak pertama yang dianulir. Maresca tidak menyembunyikan kekecewaannya atas insiden tersebut, meski ia tetap cukup terukur dalam mengkritik keputusan wasit. "Menurut saya, itu cukup jelas. Namun, mereka memutuskan hal yang berbeda," ujar sang manajer.