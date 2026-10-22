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Playmaker Como, Nico Paz, memuji rekan-rekan setimnya setelah mencetak dua gol dan menyumbang satu assist dalam kemenangan telak 4-1 yang mengejutkan atas Manchester United di Liga Champions pada Rabu. Bintang asal Argentina itu menginspirasi tim asuhan Cesc Fabregas yang tampil tanpa gentar untuk meraih kemenangan bersejarah di Stadio Giuseppe Sinigaglia, sekaligus menambah tekanan terhadap pelatih tim tamu, Michael Carrick.

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Gelandang jadi motor kemenangan gemilang

Paz menyampaikan apresiasi mendalam kepada rekan-rekannya setelah malam bersejarah yang mengejutkan sepak bola Eropa. Setelah sebelumnya menyingkirkan RB Leipzig dengan meyakinkan, tim pendatang baru dari Serie A itu mencatatkan prestasi yang belum pernah terjadi: mencetak empat gol dalam dua laga kandang pertama pada musim perdana mereka di kompetisi Eropa. Selain itu, hasil telak ini menempatkan mereka sejajar dengan AC Milan sebagai satu-satunya klub Italia yang pernah mengalahkan raksasa Inggris tersebut dengan selisih tiga gol sepanjang sejarah kompetisi Eropa.

Pengatur serangan membuat lini belakang tim tamu kewalahan

IMAGO

Diogo Dalot menyia-nyiakan peluang awal sebelum Paz mencetak gol dalam dua menit pertama. Ia menguasai bola di dekat busur kotak penalti, memindahkannya ke kaki kiri, lalu melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau Senne Lammens. Pada usia 22 tahun 43 hari, pemain asal Amerika Selatan itu menjadi pemain termuda kedua dari benuanya yang mencetak gol melawan United di turnamen tersebut, hanya kalah muda dari Lionel Messi saat mencetak gol bersejarah pada final 2009.

Gelandang kreatif itu tetap mengendalikan permainan setelah jeda. Ia menyodorkan umpan akurat kepada Tasos Douvikas untuk memperbesar keunggulan, lalu mencegat sapuan bola yang kurang sempurna untuk mencetak gol keduanya.

Gembira dengan penampilan individunya, pemain terbaik pertandingan itu mengatakan kepada TNT Sports: "Ini salah satu malam paling istimewa dalam hidup dan karier saya, bagi saya dan klub. Ini malam bersejarah karena kami menghadapi salah satu klub terbaik sepanjang masa, dan bisa melakukan ini di kandang sungguh luar biasa. Kami sangat senang dengan penampilan kami."

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Menyoroti dukungan dari para pemain cadangan dan rekan-rekannya di ruang ganti, pemain muda andalan itu melanjutkan: "Saya merasa sangat nyaman di lapangan. Saya sangat menikmati pertandingan ini. Saya dikelilingi rekan-rekan setim yang luar biasa dan itu memungkinkan saya memainkan permainan saya. Saya sangat senang bermain di tim ini, juga karena staf yang memberi saya banyak kepercayaan diri."

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Tim debutan menikmati kiprah di level elite

Kiper Como Jean Butez menggagalkan upaya Amad Diallo sebelum Kaiki Bruno mengirim umpan silang tanpa gangguan yang disundul Jacobo Ramon untuk menghasilkan gol keempat. Sementara itu, Lammens menggagalkan peluang Paz mencetak hat-trick di pengujung laga. Joshua Zirkzee mencetak gol hiburan bagi tim tamu pada masa tambahan waktu setelah menggantikan Bruno Fernandes di pertengahan babak kedua.

Menekankan pentingnya menjaga momentum setelah perjalanan luar biasa mereka dari level amatir, Paz menambahkan: "Kami harus menikmati setiap pertandingan seperti yang kami lakukan hari ini. Kami harus berusaha mengulangi penampilan ini. Ini bersejarah, ini pertama kalinya kami berada di Liga Champions, dan kami harus menikmatinya."

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Krisis di Old Trafford kian dalam

IMAGO

Didera absennya banyak pemain karena cedera dan terpuruk dalam rentetan tujuh pertandingan tanpa kemenangan, Manchester United menghadapi krisis serius di lapangan. Carrick harus segera membangkitkan skuadnya yang kehilangan semangat setelah kalah telak secara taktik di kandang lawan. Waktu pelatih yang tengah berada di bawah tekanan itu semakin menipis untuk menghentikan kemerosotan yang mengkhawatirkan.