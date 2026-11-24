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Bek tengah BVB Joane Gadou tampil gemilang melawan Arsenal. Rekan-rekan setimnya terpukau.

Seusai hasil imbang sengit melawan Arsenal, sejumlah pemain BVB memuji penampilan luar biasa bek tengah Joane Gadou.

Pemain berusia 19 tahun itu, pada menit ke-55, merebut bola lalu melakukan aksi menembus lini tengah dengan keberanian luar biasa untuk memberi umpan langsung bagi gol penyama kedudukan Maximilian Beier . Gadou juga tampil solid dalam bertahan. Tekel-tekelnya yang cerdik berulang kali membuat para penyerang The Gunners frustrasi.

"Dia benar-benar monster. Lihat saja caranya menggiring bola ke depan dan menggunakan tubuhnya. Dia melakukannya dengan sangat, sangat baik," kata pencetak gol Beier seusai pertandingan kepada Prime-Video saat memuji penampilan rekan setimnya yang masih muda itu. Kiper Dortmund Gregor Kobel juga mengatakan: "Itu aksi individu yang luar biasa dari Gadou, yang kemudian menghasilkan gol kami."

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Nico Schlotterbeck, yang bermain tepat di samping Gadou dalam formasi tiga bek, juga sangat terkesan. Kapten BVB itu menyebut sang pemain muda tampil "luar biasa" melawan juara bertahan Inggris. "Sentuhan pertamanya luar biasa dan setelah itu dia punya kecepatan, kami tahu itu." Schlotterbeck mengatakan baik Gadou maupun pencetak gol Beier terlibat dalam "aksi yang hebat".

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Bek tengah yang mengawali perjalanan sepak bolanya di akademi Paris Saint-Germain itu baru pindah dari RB Salzburg ke Dortmund pada musim panas lalu dengan biaya transfer hampir 20 juta euro.

Meski masih muda, Gadou tidak membutuhkan waktu untuk beradaptasi . Ia langsung merebut tempat di susunan pemain utama di bawah pelatih Niko Kovac. Pemain asal Prancis itu telah tampil dalam 16 pertandingan resmi untuk Si Hitam-Kuning di semua kompetisi. Ia hanya tidak bermain pada putaran pertama Piala DFB, ketika Dortmund menang 5-0 atas HEBC Hamburg.

Getty Images

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Berapa poin BVB setelah lima pertandingan di Liga Champions?

Berkat hasil imbang 1-1 melawan Arsenal , BVB untuk sementara naik ke peringkat ketujuh klasemen fase awal Liga Champions. Namun, mereka masih bisa turun beberapa posisi setelah pertandingan hari Rabu.

Delapan tim teratas setelah delapan pertandingan lolos langsung ke babak 16 besar, sedangkan tim peringkat kesembilan hingga ke-24 harus melewati babak play-off. Tim peringkat ke-25 hingga ke-36 tersingkir setelah fase liga.