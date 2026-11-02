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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-ARSENALGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Ini lelucon!” Legenda Liverpool Jamie Carragher kecam aksi Alexis Mac Allister yang “memalukan” dan tuntut perubahan aturan Liga Primer Inggris setelah benturan dengan Noni Madueke dalam kekalahan dari Arsenal

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Jamie Carragher melontarkan kritik pedas kepada Alexis Mac Allister setelah aksi kontroversial gelandang itu dalam kekalahan Liverpool 0-1 dari Arsenal. Mantan bek Liverpool tersebut mengungkapkan rasa muaknya setelah pemain asal Argentina itu tampak melebih-lebihkan kontak fisik dalam upaya membuat Noni Madueke diusir dari lapangan di Emirates.

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Mac Allister picu keributan di Emirates

Ketegangan memuncak pada babak kedua pertandingan hari Minggu di London utara. Setelah sebuah perebutan bola di lini tengah, Mac Allister memicu keributan besar dengan menampar bagian belakang kepala Martin Odegaard yang sedang terjatuh. Tindakannya langsung memancing kemarahan para pemain Arsenal.

Jurrien Timber dan Madueke segera menghampiri untuk menghadapi pemain asal Argentina itu. Dalam konfrontasi tersebut, dahi Madueke sedikit menyentuh gelandang Liverpool itu, yang kemudian menjatuhkan diri secara dramatis ke lapangan.

Meski Madueke sudah mengantongi kartu kuning, wasit Andy Madley memutuskan untuk tidak mengusir sang winger. Sebaliknya, Mac Allister dan Timber sama-sama mendapat kartu kuning. Petugas VAR Stuart Attwell meninjau insiden itu dan memastikan kontak tersebut “tidak keras, tidak mengandung kekerasan, tidak brutal”, sehingga Madueke dinyatakan tidak melakukan pelanggaran yang layak diganjar kartu merah.

‘Tindakan Mac Allister itu konyol’

Saat menyaksikan kejadian itu untuk Sky Sports, Carragher tak menahan diri dalam menilai tindakan pemain Liverpool tersebut. Mantan bek itu menyerukan upaya bersama untuk memberantas aksi berpura-pura di kasta tertinggi sepakbola Inggris.

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“Saya senang dia tidak diusir karena kejadian itu,” kata Carragher dengan geram. “Kita benar-benar harus tegas, mulai menegur orang-orang dan mengatakan, ‘ini memalukan’. Ini harus dihentikan, ini konyol. Saya tidak tahan melihatnya.

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“Soal kepala yang saling berhadapan ini... kalau seseorang menarik kepalanya ke belakang lalu menanduk, tentu itu kartu merah. Tapi kalau mereka saling mendekatkan kepala, lalu begitu ada yang menyentuh, pemain lainnya jatuh dan lawannya diusir... semua orang dalam sepakbola, orang-orang di Premier League, para suporter, tegurlah pemain tim Anda sendiri jika mereka melakukannya.”

Carragher menutup luapan kekesalannya dengan seruan agar ada perubahan sistem. “Saya penggemar Liverpool dan tindakan Mac Allister itu konyol, ini harus dihentikan,” tambahnya. “Orang-orang mencoba mengambil keuntungan karena mereka tahu mereka bisa melakukannya, karena kartu merah diberikan untuk hal seperti ini. Entah Howard Webb, Premier League, atau para manajer yang harus berkumpul, hentikan pemberian kartu merah untuk hal sialan seperti ini!”

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Para pengamat kompak mengecam aksi berpura-pura

Rekan komentator Carragher, Gary Neville, sepenuhnya sependapat. Ia menuding Mac Allister sebagai pemicu konfrontasi tersebut.

Mantan kapten Mancehster United itu mengatakan: “Saya rasa Mac Allister tidak perlu jatuh seperti itu, tetapi memang ada sedikit dorongan dengan kepala. Maju sekitar 2,5 cm saja bisa berakibat besar. Reaksi Mac Allister agak berlebihan, saya bisa pastikan itu. Bangun. Memalukan. Ini salah Mac Allister karena dia menampar Odegaard saat sedang terjatuh, padahal itu tidak perlu.”

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Ia menambahkan: “Mereka sedang melihat sedikit gerakan kepala Madueke ke depan. Saya harap mereka tidak memberikan kartu merah karena itu.”

Legenda Arsenal Ian Wright juga angkat bicara dan memuji para pengadil karena tidak terpancing. Wright mengatakan: “Hal pertama dari Mac Allister adalah caranya terjatuh. Dia sebenarnya telah menampar bagian belakang kepala Odegaard. Peraturan harus mengatasi hal ini karena tindakan itu [Mac Allister terjatuh] bertujuan membuat seseorang diusir. Akal sehat akhirnya menang karena dia [Madueke] tidak menyorongkan kepalanya ke arah Mac Allister, dia hanya menghadapinya, dan Mac Allister mencoba memanfaatkan situasi itu dengan menjatuhkan diri.”

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Seruan untuk meninjau ulang perwasitan

Insiden ini kemungkinan akan kembali memicu perdebatan tentang cara perangkat pertandingan menangani aksi berpura-pura dan konfrontasi di Premier League. Dengan sejumlah tokoh ternama mendesak kepala PGMOL Howard Webb untuk turun tangan, tekanan untuk menindak pemain yang melebih-lebihkan kontak ringan demi membuat lawan diusir semakin besar.

Bagi Mac Allister, fokusnya harus kembali ke sepakbola. Sang gelandang perlu melupakan akhir pekan yang kontroversial ini saat Liverpool berusaha bangkit dari kekalahan tipis dan menjaga kiprahnya di liga tetap sesuai jalur.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.