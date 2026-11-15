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Pelatih kepala Belgia Mark van Bommel menyebut laga krusial timnya melawan Italia di UEFA Nations League sebagai pertandingan layaknya laga gugur dengan tekanan tinggi. Van Bommel menegaskan kemenangan sangat penting bagi Belgia dalam upaya lolos ke perempat-final di Brussel.

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Taruhan besar di Brussel bagi anak asuh Van Bommel

Belgia kembali bermain di kandang, di Brussel, untuk menghadapi Italia di Koning Boudewijnstadion. Mereka tahu kemenangan mutlak diperlukan untuk finis di dua besar Grup 1 UEFA Nations League. Tim asuhan Mark van Bommel saat ini menempati posisi ketiga klasemen setelah menjalani kampanye yang tidak konsisten. Namun, mereka bangkit dari kekalahan telak melawan Prancis dengan meraih kemenangan penting 2-1 atas Turki.

Di tengah persaingan sengit tiga tim untuk lolos ke perempat-final yang mendekati puncaknya, Belgia bersiap menghadapi ujian terberat mereka sejauh ini.

Persiapan Van Bommel sedikit terganggu karena ia harus bermain tanpa Leandro Trossard dan Mike Penders yang cedera.

Van Bommel menuntut mentalitas kelas atas di bawah tekanan

Berbicara menjelang laga krusial itu, Van Bommel menekankan bahwa skuadnya harus sepenuhnya menerima tekanan besar, seraya membandingkan pertandingan tersebut dengan laga turnamen yang menentukan siapa yang tersingkir.

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"Kemenangan adalah satu-satunya hal yang penting. Ini bukan final, tetapi pertandingan ini menentukan apakah kami melaju ke babak berikutnya atau tidak; ini lebih seperti laga fase gugur," kata Van Bommel.

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Pelatih Belgia itu meyakini bahwa pengalaman menghadapi intensitas setinggi ini sangat berharga bagi perkembangan skuad menjelang turnamen internasional mendatang.

Menilai perkembangan pesat Italia di bawah Mancini

Van Bommel juga mengakui perubahan taktik signifikan yang dialami Italia di bawah Roberto Mancini sejak pertemuan pertama kedua tim pada awal kampanye ini.

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"Ini ujian yang menarik untuk bermain di bawah tekanan, terutama dengan mempertimbangkan turnamen besar. Kami selalu mempersiapkan diri dengan cara yang sama, entah ini final atau bukan," ujar Van Bommel.

Memuji lawan yang akan dihadapi timnya, ia menambahkan: "Ini Italia yang berbeda dari tim yang kami hadapi pada pertandingan pembuka. Mereka lebih solid dan telah berkembang dalam waktu singkat. Anda tidak mengalahkan Prancis secara kebetulan, dan kemenangan mereka tidak mengejutkan saya."

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Belgia incar tiket perempat-final di kandang

Menjelang akhir fase grup yang menegangkan, Belgia tahu bahwa meraih poin penuh melawan Italia yang tengah bangkit adalah satu-satunya cara untuk memastikan diri lolos ke babak berikutnya.

Pertarungan taktik di Koning Boudewijnstadion akan menguji strategi Van Bommel hingga batasnya saat Belgia berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang.

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Belgia sepenuhnya fokus meraih kemenangan meyakinkan dengan permainan disiplin di Brussel demi mengamankan tempat di perempat-final Nations League.