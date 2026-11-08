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Xabi Alonso bertanggung jawab penuh atas kekalahan tipis Chelsea 0-1 di markas Sunderland. Ia memilih menyoroti kurang tajamnya penyelesaian akhir timnya ketimbang kepemimpinan wasit. Meski ada sejumlah keputusan VAR yang diperdebatkan di Stadium of Light, pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa kelengahan di lini pertahanan menjadi alasan utama timnya gagal meraih hasil.

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Alonso bertanggung jawab atas kekalahan di Stadium of Light

Alonso menegaskan bahwa kegagalan Chelsea berasal dari tim sendiri, bukan faktor luar, setelah kalah 1-0 dari Sunderland dalam laga yang membuat frustrasi di Stadium of Light. Meski pertandingan diwarnai dua insiden penalti besar, pelatih asal Spanyol itu menyoroti ketidakmampuan timnya membongkar pertahanan Sunderland. Momen penentu terjadi ketika Enzo Le Fee mencetak gol dari titik putih setelah Levi Colwill dinilai melanggar Brian Brobbey, hanya beberapa saat setelah Cole Palmer tidak mendapat penalti di sisi lapangan lainnya. Seusai pertandingan, Alonso menegaskan bahwa ia tidak akan menjadikan keputusan wasit sebagai alasan.

Menanggapi penalti yang diberikan kepada lawan, Alonso mengakui timnya perlu memperbaiki pertahanan. “Untuk insiden yang satu lagi, menurut saya dia bisa bertahan lebih baik dalam situasi itu. Itu kesalahan kami. Saya berusaha mencari solusi. Kami kurang cepat mengalirkan bola dan kurang sabar menghadapi pertahanan yang rapat. Kami tidak menciptakan cukup peluang, kami kurang sabar dan kurang kreatif untuk menciptakan peluang. Itulah sebabnya kami tidak mendekati gol,” ujarnya kepada Sky Sport.

Keputusan VAR kontroversial memicu perdebatan

Dua insiden pada babak pertama sangat memengaruhi pertandingan dan membuat pendukung Chelsea merasa dirugikan. Pertama, Cole Palmer dijatuhkan Luke O’Nien, tetapi petugas VAR Nick Hopton memutuskan bahwa kontak dengan Palmer terjadi di luar kotak penalti sehingga permainan dilanjutkan. Tak lama kemudian, perhatian beralih ke kotak penalti di sisi lain, tempat Colwill dan Brobbey terlibat duel fisik.

Alonso mengaku belum meninjau secara saksama insiden yang melibatkan pengatur serangan andalannya itu sebelum berbicara kepada media. “Saya belum melihat insiden yang melibatkan Cole, tetapi ada kemungkinan penalti bisa diberikan,” katanya mengenai klaim penalti yang ditolak. Sang pelatih juga bersikap realistis soal tantangan fisik dari tim tuan rumah. “Kami sudah siap menghadapinya. Kami tahu perlu upaya besar untuk datang ke sini dan menang. Kami tidak jauh dari itu, tetapi hasilnya ditentukan oleh detail dan hal-hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami bahkan bisa tampil lebih baik. Kami tidak melakukan cukup banyak untuk mencetak gol yang akan menjadi gol penyeimbang.”

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Fokus pada perkembangan selama jeda internasional

Kekalahan itu diperburuk oleh daftar pemain cedera yang kian panjang, dengan Josh Acheampong dan Emiliano Martinez sama-sama tidak tersedia untuk lawatan ke utara. Alonso mengakui absennya kedua pemain tersebut membatasi pilihan taktiknya, tetapi menolak menjadikannya alasan atas hasil pertandingan. Chelsea harus mengubah susunan pemain saat jeda babak, dengan Levi Colwill digantikan Estevao sehingga Moises Caicedo mundur untuk mengisi peran darurat di lini pertahanan. Meski melakukan perubahan taktik, Chelsea tetap tumpul di sepertiga akhir lapangan dan gagal secara konsisten menguji Robin Roefs sepanjang babak kedua.

Menatap ke depan, pelatih Chelsea itu menekankan perlunya kesabaran selagi skuadnya terus berkembang di bawah arahannya. “Ini Premier League. Untuk bisa konsisten dalam periode ini, kami masih berkembang dan memperbaiki diri. Perasaan kami hari ini tidak begitu baik, tetapi kami punya waktu untuk kembali, mengevaluasi diri, lalu menghadapi November dan Desember sambil terus berkembang,” jelas Alonso.