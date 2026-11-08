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Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Ini kesalahan kami”: Xabi Alonso enggan menyalahkan wasit setelah keputusan penalti VAR yang kontroversial dalam kekalahan Chelsea dari Sunderland

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Xabi Alonso bertanggung jawab penuh atas kekalahan tipis Chelsea 0-1 di markas Sunderland. Ia memilih menyoroti kurang tajamnya penyelesaian akhir timnya ketimbang kepemimpinan wasit. Meski ada sejumlah keputusan VAR yang diperdebatkan di Stadium of Light, pelatih Chelsea itu menegaskan bahwa kelengahan di lini pertahanan menjadi alasan utama timnya gagal meraih hasil.

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Alonso bertanggung jawab atas kekalahan di Stadium of Light

Alonso menegaskan bahwa kegagalan Chelsea berasal dari tim sendiri, bukan faktor luar, setelah kalah 1-0 dari Sunderland dalam laga yang membuat frustrasi di Stadium of Light. Meski pertandingan diwarnai dua insiden penalti besar, pelatih asal Spanyol itu menyoroti ketidakmampuan timnya membongkar pertahanan Sunderland. Momen penentu terjadi ketika Enzo Le Fee mencetak gol dari titik putih setelah Levi Colwill dinilai melanggar Brian Brobbey, hanya beberapa saat setelah Cole Palmer tidak mendapat penalti di sisi lapangan lainnya. Seusai pertandingan, Alonso menegaskan bahwa ia tidak akan menjadikan keputusan wasit sebagai alasan.

Menanggapi penalti yang diberikan kepada lawan, Alonso mengakui timnya perlu memperbaiki pertahanan. “Untuk insiden yang satu lagi, menurut saya dia bisa bertahan lebih baik dalam situasi itu. Itu kesalahan kami. Saya berusaha mencari solusi. Kami kurang cepat mengalirkan bola dan kurang sabar menghadapi pertahanan yang rapat. Kami tidak menciptakan cukup peluang, kami kurang sabar dan kurang kreatif untuk menciptakan peluang. Itulah sebabnya kami tidak mendekati gol,” ujarnya kepada Sky Sport.

Keputusan VAR kontroversial memicu perdebatan

Dua insiden pada babak pertama sangat memengaruhi pertandingan dan membuat pendukung Chelsea merasa dirugikan. Pertama, Cole Palmer dijatuhkan Luke O’Nien, tetapi petugas VAR Nick Hopton memutuskan bahwa kontak dengan Palmer terjadi di luar kotak penalti sehingga permainan dilanjutkan. Tak lama kemudian, perhatian beralih ke kotak penalti di sisi lain, tempat Colwill dan Brobbey terlibat duel fisik.

Alonso mengaku belum meninjau secara saksama insiden yang melibatkan pengatur serangan andalannya itu sebelum berbicara kepada media. “Saya belum melihat insiden yang melibatkan Cole, tetapi ada kemungkinan penalti bisa diberikan,” katanya mengenai klaim penalti yang ditolak. Sang pelatih juga bersikap realistis soal tantangan fisik dari tim tuan rumah. “Kami sudah siap menghadapinya. Kami tahu perlu upaya besar untuk datang ke sini dan menang. Kami tidak jauh dari itu, tetapi hasilnya ditentukan oleh detail dan hal-hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami bahkan bisa tampil lebih baik. Kami tidak melakukan cukup banyak untuk mencetak gol yang akan menjadi gol penyeimbang.”

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Fokus pada perkembangan selama jeda internasional

Kekalahan itu diperburuk oleh daftar pemain cedera yang kian panjang, dengan Josh Acheampong dan Emiliano Martinez sama-sama tidak tersedia untuk lawatan ke utara. Alonso mengakui absennya kedua pemain tersebut membatasi pilihan taktiknya, tetapi menolak menjadikannya alasan atas hasil pertandingan. Chelsea harus mengubah susunan pemain saat jeda babak, dengan Levi Colwill digantikan Estevao sehingga Moises Caicedo mundur untuk mengisi peran darurat di lini pertahanan. Meski melakukan perubahan taktik, Chelsea tetap tumpul di sepertiga akhir lapangan dan gagal secara konsisten menguji Robin Roefs sepanjang babak kedua.

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Menatap ke depan, pelatih Chelsea itu menekankan perlunya kesabaran selagi skuadnya terus berkembang di bawah arahannya. “Ini Premier League. Untuk bisa konsisten dalam periode ini, kami masih berkembang dan memperbaiki diri. Perasaan kami hari ini tidak begitu baik, tetapi kami punya waktu untuk kembali, mengevaluasi diri, lalu menghadapi November dan Desember sambil terus berkembang,” jelas Alonso.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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