"Ini keputusan terbaik yang pernah diambil klub", Flick memuji langkah Barcelona dan mengungkap kejutan mengejutkan

Hansi Flick, pelatih Barcelona, menyatakan kepuasannya atas awal kuat yang ditunjukkan timnya setelah meraih kemenangan atas Sevilla dengan skor 3-1 di Stadion Sanchez Pizjuan. Dengan hasil ini, tim melanjutkan awal musim yang sempurna dengan meraih kemenangan kedelapan secara beruntun sejak awal musim, pada malam ketika pemain Brasil, Raphinha, tampil gemilang dengan mencetak 3 gol.

Flick memuji penampilan yang ditunjukkan kapten Barcelona itu, sembari menegaskan bahwa keputusan menempatkannya di posisi penyerang murni datang dari staf kepelatihan, dan pemain tersebut cepat beradaptasi dengan peran barunya.

Ia berkata: "Raphinha berada dalam level tinggi, dan kami tahu kualitasnya. Ia pemain yang dinamis dan berkelas tinggi, dan kami senang memilikinya. Keputusan memainkannya sebagai penyerang nomor 9 diambil oleh staf kepelatihan, dan ia sangat senang bermain di posisi ini."

Pujian Flick ini bersamaan dengan mendekatnya Raphinha pada perpanjangan kontraknya dengan Barcelona, di mana pelatih asal Jerman itu menilai keberlanjutan pemain tersebut bersama tim sebagai langkah penting, dengan mengatakan: "Itu keputusan terbaik yang diambil klub. Ketika Anda melihatnya berinteraksi dengan para suporter dan tim, Anda menyadari bahwa ia adalah kapten yang ideal."

Di sisi lain, laga melawan Sevilla membawa kabar buruk bagi Barcelona dengan cederanya Andreas Christensen, yang meninggalkan lapangan pada babak kedua setelah mengalami masalah otot.

Flick mengungkapkan bahwa bek asal Denmark itu akan absen selama beberapa pekan, sembari menanti pemeriksaan medis untuk menentukan jenis cedera dan durasi absennya secara akurat.

Flick menjelaskan bahwa memainkan Dominik Livakovic sebagai starter menghadapi Sevilla merupakan keputusan teknis khusus untuk pertandingan ini, dan bukan karena menurunnya kepercayaannya pada kiper lainnya.

Ia menjelaskan: "Saya berbicara dengan staf kepelatihan, dan inilah yang kami putuskan. Ini tidak berarti saya tidak mempercayai kiper lainnya, tetapi hari ini saya merasa Livakovic harus bermain. Ini hanya terkait pertandingan ini saja, dan bukan keputusan pribadi."

Pelatih Barcelona itu berbicara tentang Rodri, memuji peran yang dijalankan gelandang tersebut di dalam tim, dan berkata: "Ia pemain yang hebat, mengontrol segalanya, dan sangat penting bagi kami. Ia memberi kami ketenangan saat menguasai bola, dan saya rasa ia menjalin komunikasi yang sangat baik dengan Pedri dan para bek."