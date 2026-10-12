Seperti diungkap portal khusus bocoran jersey Footy Headlines dalam laporannya, jersey kelima itu dikabarkan akan dirilis pada awal 2027 untuk memperingati 25 tahun kemitraan dengan Deutsche Telekom. Perusahaan tersebut telah menjadi sponsor di bagian dada jersey Bayern Munich sejak 2002.

Menurut desain yang bocor, jersey tersebut pada dasarnya akan berwarna putih. Namun, seluruh detailnya, seperti kerah, tiga garis Adidas, logo Adidas, serta logo Telekom di bagian dada, akan tampil dalam warna khas perusahaan tersebut, magenta.

Para suporter aktif FC Bayern telah bertahun-tahun dengan gigih memperjuangkan jersey merah-putih. Jersey tandang atau alternatif yang warna-warni secara tradisional menuai kritik. Penyesuaian warna jersey dengan warna sponsor yang kini tampaknya direncanakan itu kemungkinan akan memicu penentangan tambahan.

Musim ini, jersey kandang berwarna merah dan jersey tandang berwarna putih. Bayern Munich juga sudah bermain dengan jersey ketiga berwarna ungu serta versi Oktoberfest yang warna-warni.

Pertandingan berikutnya VIK Champions League 15.00 FCB

FC Bayern memperpanjang kontrak dengan Telekom pada 2025

Selain jersey kelima, FC Bayern kabarnya berencana merilis dua versi retro jersey tandang pertama dengan Telekom sebagai sponsor di bagian dada dari musim 2002/03 untuk merayakan hari jadi kemitraan tersebut. Yang pertama adalah replika yang dibuat persis seperti aslinya, berwarna putih dengan logo lama Telekom. Yang kedua merupakan versi serba hitam dari jersey yang sama. Pada musim tersebut, FC Bayern memenangi dua gelar domestik di bawah pelatih Ottmar Hitzfeld.

Pada musim panas 2025, FC Bayern memperpanjang kontrak sponsor dengan Telekom lebih awal hingga 2032. Kesepakatan itu kabarnya menghasilkan sekitar 65 juta euro per tahun bagi Bayern Munich.

"Deutsche Telekom telah menjadi mitra tepercaya FC Bayern selama 23 tahun. Berkat mereka pula, era baru kesuksesan kami dimulai. Huruf 'T' di dada kami melambangkan tradisi, semangat tim, dan banyak gelar yang kami raih bersama," kata ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen saat itu. "Kemitraan ini merupakan salah satu yang paling langgeng di Bundesliga dan contoh nyata kredibilitas dalam olahraga profesional. Kemitraan ini telah memberi kami stabilitas selama lebih dari 20 tahun; kami memiliki nilai-nilai yang sama, seperti kerja sama, pertumbuhan, dan semangat inovasi, dan kami sangat menantikan untuk terus mewujudkannya di masa depan."