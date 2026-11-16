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Adhe Makayasa
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“Ini kemenangan yang sangat besar”: Declan Rice puji Inggris yang bermain dengan 10 orang setelah kartu merah Elliot Anderson dan mengakhiri rentetan 43 laga tak terkalahkan Spanyol di Madrid

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Gelandang Inggris Declan Rice menegaskan timnya selalu yakin akan menang setelah mempertahankan keunggulan dengan sepuluh pemain untuk mengalahkan Spanyol 3-2 di Madrid, Minggu. Tim asuhan Thomas Tuchel mampu mengatasi pengusiran Elliot Anderson pada babak kedua di Metropolitano, sekaligus mengakhiri rentetan 43 pertandingan tanpa kekalahan milik tuan rumah dan memuncaki Grup A3 UEFA Nations League.

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Tim tamu bertahan setelah kartu merah dramatis di babak kedua

Rice dan rekan-rekan setimnya menampilkan permainan yang bisa dibilang terbaik sepanjang era Tuchel. Gol ke-15 Harry Kane bersama tim nasional pada 2026 membuka keunggulan sebelum turun minum. Gol-gol cepat Ezri Konsa dan Ben White pada awal babak kedua memperlebar keunggulan menjadi tiga gol. Namun, kesalahan Jarell Quansah memaksa Anderson melanggar Lamine Yamal saat menjadi pemain terakhir.

Gelandang puji keyakinan skuad yang tak tergoyahkan

Setelah Anderson diusir, Mikel Oyarzabal mengeksekusi penalti yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut. Yamal kemudian memberi umpan kepada Nico Williams untuk memangkas ketertinggalan menjadi satu gol dan membuat akhir laga berlangsung menegangkan. Kiper James Trafford melakukan serangkaian penyelamatan gemilang pada menit-menit akhir untuk mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir.

Berbicara kepada ITV Sport, Rice mengungkapkan bahwa timnya tidak pernah meragukan diri sendiri: “Kami tahu kami akan mengalahkan mereka. Pesan dari pelatih setelah laga melawan Kroasia sangat positif.

“Sepuluh menit pertama adalah permainan terbaik kami. Secara keseluruhan, bermain dengan 10 orang selama setengah jam dan menang 3-2 atas tim yang tak terkalahkan dalam 43 pertandingan adalah pencapaian besar.

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“Hari itu melawan Argentina [di Piala Dunia] memang tidak berjalan sesuai harapan. Begitulah sepak bola. Ketika mereka [Spanyol] mencetak gol kedua, mungkin hasilnya bisa berbeda.

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“Ini kemenangan besar. Sangat besar.”

Rentetan kemenangan tandang bersejarah mencapai sepuluh laga

Kemenangan di ibu kota Spanyol membuat Inggris mencatatkan kemenangan tandang kesepuluh secara beruntun di semua kompetisi. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah negara tersebut Inggris meraih sepuluh kemenangan beruntun di kandang lawan.

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Selain itu, dua lawatan terakhir Inggris ke markas Spanyol sama-sama berakhir dengan kemenangan 3-2, menyusul keberhasilan sebelumnya pada Oktober 2018. Pencapaian itu menjadikan Inggris tim tamu pertama yang meraih dua kemenangan beruntun di Spanyol sejak Yugoslavia mencatatkan tiga kemenangan beruntun pada September 1988.

Juara grup menanti undian fase gugur

Kepastian finis di puncak Grup A3 membuat tim asuhan Tuchel masuk undian perempat-final Nations League sebagai tim unggulan bersama para juara grup lainnya. Keberhasilan bertahan dari gempuran sengit pada akhir laga di Madrid juga akan memperkuat mental skuad setelah tersingkir secara menyakitkan dari Piala Dunia oleh Argentina awal tahun ini. Namun, staf pelatih harus menyusun rencana tanpa Anderson yang terkena skorsing saat fase gugur dimulai.

Ditulis olehAdhe Makayasa

Jurnalis GOAL ID

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.

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