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Usai penampilan gemilang melawan Belanda, Klopp melontarkan pujian yang belum pernah ia berikan sebelumnya kepada timnya.

Jürgen Klopp tak henti-hentinya memuji timnya setelah kemenangan mengesankan 5-0 (1-0) atas rival bebuyutan Belanda dalam laga penentuan grup Nations League .

"Pertandingan itu luar biasa, dan juga luar biasa sulit. Kami mencetak gol-gol yang luar biasa, itu benar-benar gila," kata pelatih tim nasional itu kepada ARD setelah kemenangan telak tersebut. "Pertandingan sepakbola yang hebat, pengalaman yang luar biasa. Saya bahkan tidak berani berharap akan hal seperti ini."

Timnya telah "melakukan hal-hal luar biasa", puji sang pelatih baru. Ia akan menonton ulang "gol-gol hebat" itu berkali-kali "malam ini serta dalam beberapa pekan dan bulan ke depan". "Ini kelompok yang sangat istimewa saat ini," kata Klopp tentang skuadnya, yang membuatnya "langsung jatuh cinta" sejak awal musim gugur.

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"Semua orang pulang dengan senyum dan, setidaknya selama tiga atau empat bulan, tidak mempertanyakan tim nasional, melainkan berpikir: Tim ini bisa mencapai sesuatu," tambah Klopp. Ia memiliki "pesepakbola yang luar biasa, pribadi-pribadi yang hebat" dalam timnya: "Anak-anak ini juga masih terus mengejutkan diri mereka sendiri."

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Derry Scherhant dan Brajan Gruda mendapat pujian khusus

Pencetak gol indah Derry Scherhant dan Brajan Gruda, talenta yang ditemukan di Serbia, juga mendapat pujian khusus dari Klopp. "Keduanya jago bermain bola, astaga! Tapi kerja keras mereka luar biasa. Pada akhirnya, itulah yang membentuk sebuah tim, karena pemain lain juga bisa bermain bola. Yang penting adalah seberapa besar usaha dan gairah yang kamu curahkan!"

Namun, Klopp mengingatkan bahwa juara dunia empat kali itu belum "menyelesaikan semua masalah" hanya dengan lolos ke perempat-final Nations League. "Tentu saja itu omong kosong. Tapi kami telah menunjukkan kemampuan kami. Kami telah menetapkan standar tinggi untuk diri sendiri dan harus terus melampauinya."

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Florian Wirtz dipuji Bastian Schweinsteiger

Florian Wirtz, pencetak dua gol, menegaskan hal itu: "Kami ingin menjadi lebih baik lagi," katanya. "Kami sudah membuat kemajuan yang bagus. Ini benar-benar menyenangkan."

Para pengamat pun menikmatinya. "Akan ada antusiasme besar di negara kita. Kita sudah menunggu kemenangan 5-0 dalam pertandingan seperti ini," ujar pengamat ARD Bastian Schweinsteiger dengan antusias. Selain Scherhant, ia terutama memuji Wirtz.

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"Memiliki pemain seperti itu dalam tim adalah impian." Wirtz, Scherhant, dan Gruda adalah "pemain pembeda". Kehadiran Gruda di tim, menurut Schweinsteiger, "berkelas dunia".