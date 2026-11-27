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UEFA menyerukan penyelidikan independen setelah sekretaris jenderal Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB), Gijs de Jong, mengklaim seorang pejabat senior FIFA berulang kali menekannya agar mendukung Gianni Infantino untuk terpilih kembali. FIFA membantah keras tuduhan itu, tetapi UEFA menyebut asosiasi nasional lain juga menyampaikan kekhawatiran soal tekanan serupa.

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Pejabat federasi Belanda ungkap telepon dari FIFA

De Jong mengatakan dalam siniar NOS, Gianni's Imperium, bahwa kepala urusan asosiasi anggota FIFA, Elkhan Mammadov, meneleponnya tiga kali dalam satu hari menjelang Piala Dunia, menurut The Times.

“Mereka menekan kami agar memberikan pernyataan dukungan supaya dia bisa melengkapi daftar 211 [dukungan],” kata De Jong. “Menurut saya, itu jelas melampaui batas, seperti yang Anda katakan. Itu merupakan campur tangan seorang pegawai dalam proses politik. Selama belum jelas apakah ada kandidat lain, staf FIFA tidak seharusnya melakukan hal seperti itu.”

UEFA tuntut penyelidikan independen

UEFA mengonfirmasi bahwa asosiasi nasional lain telah menyampaikan kekhawatiran serupa. Dalam pernyataannya, UEFA menambahkan: “Kami meminta badan-badan yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak memihak, dan independen atas tuduhan ini.”

FIFA membantah telah melakukan kesalahan. Seorang juru bicara FIFA mengatakan: “Divisi asosiasi anggota FIFA secara rutin berkomunikasi dengan semua asosiasi, termasuk KNVB, untuk menanggapi pertanyaan dan membahas permintaan mereka. FIFA membantah keras anggapan bahwa para pejabatnya akan menekan asosiasi anggota mana pun untuk mengambil keputusan apa pun.”

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Tuduhan pemerasan kembali mencuat

Tuduhan tersebut menyusul pernyataan Pangeran Ali bin al-Hussein dari Yordania pada Agustus bahwa tekanan terhadap asosiasi anggota agar mendukung Infantino untuk terpilih kembali “sama saja dengan pemerasan”. Federasi Sepak Bola Yordania juga dilaporkan menerima surat dukungan yang sudah disiapkan untuk ditandatangani.

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Lebih dari 200 asosiasi anggota telah mendukung Infantino untuk masa jabatan keempat pada Juli. KNVB juga menyerahkan surat dukungan kepadanya selama Piala Dunia, seperti diungkap NOS pada Rabu, meskipun federasi tersebut sudah lama mengkritik presiden FIFA itu.

Infantino hadapi tantangan nyata

Infantino kini menghadapi tantangan nyata terhadap posisinya menjelang pemilihan presiden FIFA di Maroko pada Maret 2027.

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FIFA telah menerima tiga pencalonan: Infantino, presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo, dan presiden kehormatan Asosiasi Sepak Bola Jepang Kozo Tashima.